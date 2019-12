13.000 færre trailere på veiene.

Det er konsekvensen av et prosjekt selskapene ASKO, CargoNet, Meyership og Nova Sea har jobbet med i flere måneder.

De har lenge ønsket å få mer av varetransporten over på bane.

Det kommer i pressemeldingen fram at ASKO Midt–Norges varetransport fra Trondheim til Bodø flyttes fra vei til tog.

– Dette unike samarbeidet vil årlig gi 13.000 færre trailere på veiene, står det.

Sparer miljøet

Det som omtales som et eget «næringsmiddeltog» på Nordlandsbanen, vil ha daglige stopp i Mosjøen.

Og med dette gjenopprette et daglig godstogtilbud i Sør- og Midt-Helgeland.

For Mo i Rana, Fauske og Bodø vil den totale godstogkapasiteten øke med 50 prosent. De ekstra togavgangene starter 1. april, kommer det frem.

Selv om hovedtraséen er Trondheim – Bodø tur/retur, har CargoNet også mulighet for å kjøre godset helt til Oslo.

Ifølge selskapene vil dette ha en stor miljøgevinst:

Godstransport på Nordlandsbanen. Nå blir det mer av dette. Foto: Sigurd Steinum / NRK

«For Nordlandsbanen alene utgjør dette en årlig reduksjon på mer enn 6000 tonn CO₂. I tillegg reduseres belastningen på veinettet og det blir tryggere for dem som kjører bil».

Fornøyd

Administrerende direktør i CargoNet, Erik Røhne, er godt fornøyd med avtalen.

I dag går det daglig to godstog mellom Trondheim og Bodø. Med det nye samarbeidet blir det tre.

– Det er veldig positivt. Det gjør at vi greier å opprettholde stoppemønsteret som har vært ganske tynt eksempelvis til Mosjøen, sier Røhne.

Han mener dette står som et viktig bevis på at vareeiere nå går foran og har ambisjoner for bærekraftig frakt.

– Tunge tak og nedbygging

Positivt for miljøet, men også for bunnlinja.

Røhne erkjenner at det har vært en tøff periode i bransjen.

Administrerende direktør i CargoNet, Erik Røhne.

– Det er viktig at vi nå kan øke vår aktivitet og omsetning. I tillegg er det viktig for våre ansatte å se at etter mange år med tunge tak og nedbygging, så greier vi å snu trenden. Fokus fremover vil være vekst.

Administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap, Elnar Holmen sier til NRK at nyheten er gledelig.

– At CargoNet har økt med flere avganger er svært gledelig. Neste skritt blir å få på plass en ny containerute til sjøs. Da fjerner man ytterlig 25 000 trailere fra vegene våre årlig. Dette er en gledens dag, sier han.

– Unikt

Robert Jakobsen, markedssjef i Meyership, sier til NRK at prosjektet er «helt unikt» og at det har stor miljøgevinst.

– Dette er et eget næringsmiddeltog som går fra Trondheim til Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø – hvor varene blir distribuert.

– Så lastes trallene opp med fisk på kysten, og dette blir transportert ned til Oslo igjen for videre eksport. Så laster vi da matvarer fra Oslo til Trondheim, og nye matvarer fra Trondheim og opp til Helgeland.

Jakbosen forklarer at 26 vogntog mellom nord og sør, tur/retur, flyttes fra vei til bane hver dag med dette prosjektet.

– Dette vil bidra til å bedre trafikksikkerheten. Det blir store tall når man her har klart å få satt opp et helt tog. Veiene spares for 13.000 vogntog i året. Dette er et helt unikt samarbeid