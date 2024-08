Saken oppsummert Studenter har utviklet et nytt verktøy for Skatteetaten for å effektivisere behandlingen av skattekrim-tips.

Det nye verktøyet bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å automatisere prosessen, noe som forbedrer arbeidsflyten.

Den nye løsningen er mer strukturert og tillater vedlegg, noe som gjør det enklere for en automatisk gjennomgang.

Dette er første gang Skatteetaten har tatt inn studenter og satt sammen en tverrfaglig gruppe.

Skatteetaten mener prosjektet har vært en suksess og har gitt dem ny innsikt og perspektiv på problemene de står overfor.

Løsningen kan potensielt spare Skatteetaten mye tid i fremtiden. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Målet er jo at det skal bli mye enklere.

Thor Fransplass studerer til vanlig ved NTNU. Men i sommer har han og seks andre studenter fra en rekke fagområder jobbet sammen hos Skatteetaten i Bodø.

Her har de sammen funnet en løsning på hvordan Skatteetaten på en enklere måte kan behandle tusenvis av skattekrim-tips som kommer inn, hvert eneste år. Hovedsakelig kommer tipsene inn via en nettbasert tips-portal.

Thor Fransplass er en av utviklerne som har jobbet med Skatteetatens nye løsning. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

I dag gjøres gjennomgangen av tipsene manuelt. Men ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring har studentene funnet en måte som langt på vei bedrer og effektiviserer arbeidsflyten.

Unik mulighet

– Hovedprosessen er at det skal gjøres mye automatisk behandling av data. Når det kommer inn tips, er det mye som skal gjøres, sier han, og får støtte fra Marie Mariussen.

Hun studerer til daglig økonomi og administrasjon ved NTNU, og er en av dem som har stått bak et utkast til en ny tipsportal.

Marie Mariussen er en av syv studenter som har forbedret skatteetatens løsninger. I bakgrunn sitter Thor Fransplass. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

– Dette har vært en unik mulighet som jeg tror vi alle har satt veldig pris på.

Sortering, strukturering, verifisering og klassifisering – ved hjelp av det nye verktøyet kan mye av jobben gjøres automatisk. Så kan saksbehandlerne fokusere på den delen av jobben man trenger et menneske for å gjøre.

– Det har vært utrolig lærerikt. Vi har spilt veldig bra på hverandre. Tipsportalen er et veldig godt eksempel på det, sier hun.

Bildet viser utkast til ny tipsportal for Skatteetaten. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

I dag består tipsportalen av fritekstfelt. Og hvis man ønsket å sende ved vedlegg, måtte det gjøres per post. Mens den nye er løsningen mye mer strukturert, og åpner for å legge ved vedlegg. Det gjør det også enklere i en automatisk gjennomgang.

Mener det har vært en suksess

Marcus Samuelsen er avdelingsleder. Han angrer ikke på at de tok inn studenter i sommer, og tror løsningen kan bidra til å spare mye tid.

– Det har vært veldig viktig for oss å invitere inn og få det perspektivet som studentene har med seg. De kan utforske og problematisere løsninger som vi allerede i dag sliter med, og har med seg ny innsikt og perspektiv.

Dette er første året kontoret i Bodø tar inn studenter, og første gang Skatteetaten setter sammen ei tverrfaglig gruppe.

– Resultatet er todelt. Det ene er at vi har fått en veldig god læringsplattform i det arbeidet og måten å tilnærme seg et problem som vi kanskje ikke hadde tenkt på. De har laget et grunnlag som vi nå kan ta videre og bygge inn i løsningen vår til ut til publikum.

– Det andre er at vi har fått vist fram Bodø og mulighetene her. Og jeg håper og tror at mange av disse studentene virkelig kan spre det gode ordet om å jobbe i Nord-Norge. Det har vært en stor suksess.