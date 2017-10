Løse gjenstander bør sikres

Sterk vind skaper utfordringer flere steder i Nordland. Politiet ber om at løse gjenstander sikres og at folk sjekker fortøyninger på båtene sine. I Sandnessjøen har en reketråler slitt seg og måtte få hjelp av en hurtigbåt for å komme seg til land, skriver Avisa Nordland.