I disse dager gjør norske hvalfangere seg klare til årets fangst. Onsdag 1. april starter jakten på 1278 vågehval. Årets kvote er den samme som i fjor.

Samtidig tar en av Storbritannias rikeste menn til orde for at Norge må slutte helt med hvalfangst.

Barbarisk og gammeldags

– Tiden er inne til at Norge erkjenner at kommersiell hvalfangst er barbarisk, gammeldags og unødvendig, skriver Michael Ashcroft i et innlegg i Mail on Sunday.

Lord Ashcroft er tidligere nestleder i Det konservative partiet. Han er kjent for å gi store pengebidrag til partiet. Han er også en kjent motstander av hvalfangst.

– Jeg mener det er umulig for et så rikt land som Norge å rettferdiggjøre slakting av hundrevis av vågehval hvert år. Jeg kjøper ikke argumentet med «at dette er en del av vår tradisjon», skriver Ashcroft.

For å understreke hvor galt han mener dette er viser Ashcroft til at slaveri var en del av britisk tradisjon fram til 1833.

Han peker også på at barn helt ned i fireårsalderen ble brukt til å feie piper i Storbritannia. Dette sluttet britene med i 1840, skriver lorden.

– Tradisjon, i betydning av å overlevere gode skikker fra en generasjon til en annen, skal verdsettes. Når tradisjon brukes som en unnskyldning for videreføre urett, bør det beklages.

Lever i flere minutter

Det finnes rundt 100 000 vågehval i norske farvann. Bestanden er ikke truet. Likevel er det mange grunner til at Norge må slutte med fangst, mener Ashcroft. Han sier de er vakre skapninger og fortjener vår beskyttelse.

I fjor ble 429 vågehval skutt av en kvote på 1278 dyr. Det var den dårligste sesongen hittil.

Ashcroft mener at harpunen har sine svakheter. I 80 prosent av tilfellene, dør hvalen raskt. I de resterende 20 prosentene, kan hvalen leve i flere minutter. I mange tilfeller dreper hvalfangerne også gravide dyr, skriver lorden.

Han peker også på at interessen for hvalkjøtt i Norge er liten. Mesteparten går til dyrefôr eller blir eksportert til Japan og Island. Han reagerer også på at norske myndigheter er med på å markedsføre kjøttet innenlands, som et sunt alternativt til rødt kjøtt.

Sjokkert

Styremedlem i Norges Småkvalfangerlag, Ole Mindor Myklebust blir sjokkert når han hører argumentasjonen til Ashcroft. Han mener den britiske rikingen ikke forstår hva som skjer i naturen.

Styremedlem i Norges Småkvalfangerlag, Ole Mindor Myklebust, sier han er sjokkert over kritikken fra den britiske milliardæren og politikeren, Michael Ashcroft som krever at Norge stanser hvalfangsten. Foto: Torild Øvrelid / NRK

– Vi kan ikke snakke om bærekraftig forvaltning uten og også forvalte sjøpattedyrene. De har et konsum i våre havområder som er fem ganger mer enn det vi fisker i samme område.

Myklebust, som har vært på hvalfangst siden 1967, mener Norge heller bør trappe opp fangsten. Kun to prosent av maten vi mennesker spiser, kommer fra havet. Samtidig overbeskatter vi ressursene på landjorda, sier Myklebust.