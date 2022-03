Fredag ettermiddag opplyser Helgelandssykehuset selv at personopplysninger ved en feil er sendt ut til en privatperson.

Konkret er det snakk om ansattes navn, fødselsnummer, lønn og fagforeningstilhørighet.

– Vi ser svært alvorlig på hendelsen. Alle ansatte har fått informasjon og en beklagelse på e-post, samt mulighet til å stille spørsmål, sier organisasjonsdirektør Sissel Karin Andersen i en pressemelding.

Ifølge sykehuset lå opplysningene i en datafil fra januars lønnskjøring. Denne ble sendt ut etter en innsynsbegjæring denne uka.

Det var privatpersonen selv som varslet sykehuset om saken. Vedkommende har i tillegg til en beklagelse fått beskjed om å slette filen.

Helgelandssykehuset understreker at de mener risikoen for at opplysningene skal komme på avveie for å være svært liten.

Hun påpeker at ledelse og tillitsvalgte holdes orienterte.

– Vi er opptatte av å sikre at dette ikke skjer igjen, og vil gjennomgå saken internt, legger hun til.

Har meldt avvik til Datatilsynet

Ifølge organisasjonsdirektøren medfører saken brudd på personopplysningslovens § 12 og personvernforordningens artikkel 9, og er meldt som et avvik til Datatilsynet innen fristen.

Seksjonsleder Ylva Marrable i Datatilsynet bekrefter at de har mottatt melding om avvik:

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt en melding om avvik fra Helgelandssykehuset,

Seksjonsleder Ylva Marrable i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

men vi kan ikke kommentere innholdet nærmere på nåværende tidspunkt.

Hun sier at de nå vil gå gjennom meldingen.

– Vi vil gå gjennom meldingen, vurdere alvorligheten av avviket og vurdere oppfølging av sykehuset, sier hun til NRK.