Lokket sykepleiere med 100.000 i bonus: – Nå er de ledige stillingene fylt

Lokking med penger for å få sykepleiere til å søke, har gått over all forventning i Hattfjelldal, forteller helse og omsorgsleder, Elisabeth Bogfjellmo.

Helse og omsorgsleder i Hattfjelldal, Elisabeth Bogfjellmo er godt fornøyd med at lokking med at kommunen har fått fire nye sykepleiere. Foto: Privat

De lyste ut fire stillinger, og fikk omtrent 20 søkere, noe som er et meget godt tall for kommunen. De har også klart å fylle alle stillingene.

– De nye lønnsvilkårene var nok en medvirkende årsak til at vi fikk så mange søkere og at vi har fått rekruttert sykepleiere i alle de stillingene vi utlyste, sier Bogfjellmo.

I mars skrev NRK en artikkel om at sykepleiere i Hattfjelldal ble lokket med 100.000 i bonus dersom de bandt seg i to år. Nyutdannede sykepleiere skulle få starte med 10 års ansiennitet, som tilsvarer en årslønn på 435.800.

Kamp mellom kommuner

Engerdal kommune i Hedmark har også lokket sykepleiere med lønn. I november i fjor hadde de Norges høyeste grunnlønn for sykepleiere på 474.423 kroner. Minstelønnen til sykepleiere generelt er 376 200 i året, noe som er 98.223 kroner mindre enn i Engerdal.

Arvid Libak er kommunikasjonssjef i Norsk Sykepleierforbund. Han er positiv til det å friste med penger, og mener det må til for å vinne kampen om sykepleiere. Foto: Sissel Kvalvik / NRK

Kommunikasjonssjef i Norsk sykeforbund, Arvid Libak ser at gode lønnsvilkår fungerer og anbefaler flere kommuner å gjøre det samme som Hattfjelldal og Engerdal.

– Man bruker lønn som virkemiddel i andre yrkesgrupper også, noe som funker i for eksempel ingeniøryrket som har like lang utdanning som sykepleiere. Det er en kamp mellom kommunene om å få sykepleiere, slik at de arbeidsplassene som tilbyr de beste lønnsvilkårene vil sannsynligvis få flest ansatte.

– Bør endre fremgangsmåte

Fylkesstyreleder i KS Nordland, Bård Anders Langø er enig i at lønnsøkning er et godt lokkemiddel for å få folk til å søke på sykepleierstillinger, men at det ikke nødvendigvis er slik man burde gå fram.

– Det er helt klart at det fungerer å friste med lønn, men det er ikke der vi bør starte. Det som er det viktigste er å legge til rette for å utdanne gode sykepleiere, slik at flere ønsker å søke seg inn på sykepleierutdanningen.

Ordfører og fylkesstyreleder i KS Nordland, Bård Anders Langø sier at det begynner å bli vanskelig til og med for de store kommunene å få ansatt nok sykepleiere. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Må tilby gode vilkår

Arbeidskraftundersøkelsen til NAV i 2016 viser at sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge. I 2015 var det mangel på 2.350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere.

Det kan hende at de nylige ansatte i Hattfejlldal kun ønsker å jobbe de to årene som kreves for den store bonusen, derfor er det viktig at arbeidsplassen gir gode vilkår, sier Bogfjellmo.

– Man kan friste søkerne så mye man vil med penger, men den viktigste oppgaven er at de blir værende. Vi må derfor tilby gode arbeidsvilkår slik at de ansatt trives her. De må gjøre en innsats selv, men vi skal selvfølgelig hjelpe de med dette.