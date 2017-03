Lokalavis skrev artikler om flyktninger – leserne sier opp abonnementet

– Det er flere lesere som har sagt opp abonnementet sitt, i tillegg har vi fått flere leserinnlegg hvor enkelte gir uttrykk for at de ikke vil at vi skal skrive om flyktninger, sier redaktør Mari Rokkan til NRK.

Reaksjonene kom etter at avisa med redaksjon i Svolvær den siste tida har satt søkelyset på flyktningers situasjon i kommunen. Enkelte har sagt opp abonnementet sitt i protest.

– De synes vi har skrevet nok om flyktninger nå.

Redaktøren vil ikke si hvor mange som har sagt opp abonnementet.

Vil ikke gi seg

Rokkan sier de kommer til å fortsette å skrive om slike saker og er overrasket over oppsigelsene.

– Jeg visste ikke at det var så ille at folk ville gå så langt som å si opp abonnementet sitt, fordi vi skriver om en gruppe i samfunnet. Det overrasker meg at det finnes såpass sterke meninger blant folk om akkurat dette.

– Folk må ha lov til å ha meninger om ting. Og vi må fortsette og gjøre jobben vår – å skrive om det som skjer i samfunnet.

Etter at Rokkan skrev om oppsigelsene i en leder i avisen har støtteerklæringene strømmet på. Og situasjonen har brått snudd seg. Mange har vist sin støtte med å regne abonnement på avisa.

At noen ikke ønsker å lese om­ flyktningers situasjon, må vi ha respekt for. Det samme må vi om noen ikke ønsker å lese historiene til de som eksempelvis er uføretrygdede eller faller utenfor samfunnet av andre grunner. Det interessante her er at vi nok ikke hadde opplevd abonnementsoppsigelser om vi hadde brukt tre aviser på å skrive om sistnevnte gruppe. Kanskje viser dette at hverdagsrasismen er mer utbredt enn vi hadde trodd. Eller kanskje viser det bare at de som lider av dette, også er de som roper høyest.

– Vi har fått mange støtteerklæringer og det har også resultert i flere nye abonnenter. Det er veldig hyggelig, sier Rokkan.

– Tåpelig

En tur på gata i Svolvær vitner om at det er ikke alle som ønsker å si opp abonnementet sitt.

– Det er rett og slett tåpelig at folk oppgir det som grunn, sier en eldre mann til NRK.

– Media skal jo skrive om aktuelle tema i samfunnet. Og situasjonen til flyktninger er jo høyaktuell, sier en annen.

Hva tenker du om at artikler om flyktninger får folk til å si opp abonnementet?

– Jeg er rett og slett rystet. Jeg er skuffet, sier en kvinne.