Lokalavis satser på nyheter på arabisk: – Bør være totalt uproblematisk

I et forsøk på å nå ut til flere lesere publiserer Vesterålen Online nyhetssaker på arabisk de neste ukene.

– Vi har alltid vært nyskapende, og i første omgang tester vi ut dette i april. Bakgrunnen er at det bor ganske mange folk i Vesterålen som snakker arabisk, sier redaktør Geir Bjørn Nilsen.

Det er Hasiba Alsayed fra Syria som oversetter saker hun mener er relevante for andre med arabiskspråklig bakgrunn.

Jobbet som redaktør i Dubai

Alsayed har tidligere jobbet som journalist og redaktør for et familiemagasin i Dubai.

– Det har begynt å spre seg blant folk at det finnes artikler på arabisk og folk har tatt kontakt og sagt de setter pris på det, sier Hasiba Alsayed, som oversetter VOL-artiklene Foto: Privat

– Dette er et fantastisk tilbud, særlig for dem som ikke har lært seg så mye norsk ennå. Det gjør at innvandrere kan bli mer engasjerte i det som skjer i nærmiljøet og få med seg det som skjer, sier hun.

I tillegg har Alsayed fått i oppdrag å skrive artikler på norsk og arabisk som gjelder og spesielt interesserer innvandrere.

– I dag jobber jeg med en artikkel om undervisning i arabisk for elever på Sortland barneskole som har arabisk som morsmål, sier hun.

– Brukbar trafikk

Etter vel en uke med nyheter på arabisk ser redaktør Geir Bjørn Nilsen at det er en del trafikk på disse artiklene.

Ansvarlig redaktør i Vesterålen Online, Geir Bjørn Nilsen. Foto: Pia Elise Solvik Dahl

– Det er brukbar trafikk på artiklene, men ikke de helt store tallene ennå. Dette tilbudet rullet vi ut uten å slå på stortromma først, så vi får se hvordan det går etter hvert, sier han.

– Tror du andre aviser vil følge deres eksempel?

– Det har jeg ingen formening om, men det griper litt inn i den vanskelige integreringsdebatten, sier Nilsen.

– Mange mener vel at de som kommer til Norge som flyktninger må lære seg norsk, og det er jeg i utgangspunktet enig i. Men så er det en gang sånn at norskkunnskapene er varierende, og vi fikk lyst til å sjekke om dette er noe folk vil ha, sier han.

– Bør være uproblematisk

Redaktøren håper at de kan utvide tilbudet etter hvert med flere språk.

– Vi ønsker å tilby nyheter på russisk, som er det andre store språket i regionen. Vi tester utfra teorien om at det er et behov for det, sier Geir Bjørn Nilsen.

– Har dere fått noen reaksjoner fra folk?

– Nei, og det forventer jeg heller ikke. Dette bør være totalt uproblematisk, jeg ser ingen grunn til at noen skulle reagere på noe som helst vis.

Tror flere vil følge etter

Med tjenesten Ny i Norge tilbyr også NRK nyheter og reportasjer på flere språk.

– Jeg tror ikke at nyheter som bare er oversatt med Google har en fremtid, sier postdoktor i medievitenskap, Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Målet er at tilbudet, som foreløpig er på arabisk, kurdisk og dari, skal bidra til integrering og en større forståelse av det norske samfunnet.

– Det er positivt at mediene tenker mangfold og gjør sakene mer tilgjengelig for folk som ikke snakker og forstår så godt norsk, sier postdoktor i medievitenskap, Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen.

Knudsen tror flere aviser vil følge etter hvis det viser seg at det er et marked for nyheter på andre språk.

Dette sier Halwan Ibrahim, avdelingsdirektør for bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: