Lokal Høyre-topp sa han ikke utelukket ikke samarbeid med noen – fikk smekk på fingrene

Norgesdemokratene er ikke et naturlig samarbeidsparti for Høyre, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim.

– Det er unaturlig for Høyre å samarbeide med Norgesdemokratene både nasjonalt og lokalt, sier han til Dagbladet.

Avisa har spurt Høyre-ledelsen om hvordan de står rundt dette etter at Høyres ordførerkandidat Odd Langvatn (bildet) i Vefsn sa til Helgelendingen at de ikke utelukker samarbeid med noen.

Overfor Dagbladet sier Langvatn at han skulle ha vært tydeligere overfor lokalavisa enn det han var.

– Det er ikke aktuelt for meg å samarbeide med Norgesdemokratene i Vefsn kommune. Vi står langt unna hverandre i synet på ulike ting, sier han.

I Norgesdemokratenes partiprogram slås det blant annet fast at «problemene i Sverige og resten av Europa viser at islam er nær umulig å kontrollere, og ikke hører hjemme i Vesten». Videre at «barn som fødes i Norge av asylsøkere ikke er norske». (NTB)