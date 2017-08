Lokal Ap-topp nekter å stemme på sitt eget parti: – Vi føler oss latterliggjort

For første gang på 30 år skal den tidligere Andøy-ordføreren og nåværende fylkespolitiker Kjell Are Johansen for Ap i Nordland ikke stemme Arbeiderpartiet. Ap-ledelsens støtte til nedleggelse av Andøya flystasjon ble umulig å svelge for Kjell-Are Johansen.

– Andøya er en av de viktigste basene for i Norge og Nato, men Ap har sammen med regjeringspartiene bestemt at basen skal flyttes til Evenes uten gode økonomiske analyser og faglige begrunnelser. De lytter ikke verken til fagfolk eller oss partikolleger i Nordland.

Johansen sier at synspunktene og protestene fra nord har blitt nærmest latterliggjort innad i partiet.

– Når vi kommer med godt begrunnede argumenter, som vi har fått hjelp av fagmilitære til å utrede for oss, blir vi møtt med at dette er tøv og oppspinn. Partiledelsen ler bak ryggen på oss. Det er uheldig. Vi burde blitt lyttet til og trodd, sier han.

– Et svik fra Jonas

LEGGES NED: I fjor ble Arbeiderpartiet enige med regjeringspartiene om å legge ned Andøy flystasjon. 350 mennesker mister jobben, og opp mot 700 blir berørt når Andøy flystasjon legges ned etter å ha vært Norges og Natos øyne på russernes aktivitet i nord helt siden 1957. Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Hvem som ler bak ryggen på lokalpolitikerne, har han ikke lyst å gå nærmere inn på, men sier det er folk som jobber sentralt i partiet med forsvarssaker.

– Jonas Gahr Støre har sviktet oss i denne saken. Partiledelsen har ikke vært pågående og stilt spørsmål. Hadde de gjort det, ville utfallet vært annerledes, tror han.

Johansen er ikke alene i hjemkommunen om å vende Ap ryggen. NRK har tidligere skrevet at lokallaget har mottatt flere utmeldelser.

– Dette valget blir dramatisk. Ap har hatt 36–37 prosent ved stortingsvalg i Andøy. Får vi 15 prosent denne gangen skal vi være veldig fornøyde.

Hvem som skal få Johansens stemme, har han ikke bestemt seg for.

– Jeg går noen runder med meg selv for å finne ut hvem som skal få min stemme, som kan få en betydning for Andøy, samtidig som jeg får det godt i hjertet mitt. Sp, KrF og SV er de mest aktuelle.

Støre: – Må se framover

VANSKELIG SAK: Onsdag var Ap-leder Jonas Gahr Støre i Bodø. – Andøya flystasjon er en krevende og vanskelig sak, mener Støre. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre synes det er beklagelig at Johansen ikke vil stemme Ap.

– Han må ta ansvar for sitt valg. Jeg har vært på Andøya og har lyttet. Vi har forsøkt å gi de beste svarene. Vi forutsetter at tallgrunnlaget, som beslutningen er tatt på, holder, sier Støre.

Sliter på ny måling

Da Støre kom til Nordland i går, ble han møtt av en nedslående meningsmåling i Amedias aviser i Nordland. Her får partiet en oppslutning på 26,8 prosent, en nedgang på 8,3 prosentpoeng fra valget i 2013.

– Sviktende oppslutning er et signal fra befolkningen. Det bør partiledelsen ta inn over seg, sier Kjell-Are Johansen.

Han har ingen planer om å melde seg ut av partiet, men ser ikke bort fra at protesten hans vil få konsekvenser.

– Skulle min politiske karriere være over, kan jeg se tilbake på en spennende periode som aktiv politiker, både som ordfører og på fylkestinget.