Energidrikken Prime traff det norske markedet som et bombenedslag da det ble lansert tidligere i 2023.

Bak energidrikken sto to av verdens mest populære influensere. Olajide Olayinka Williams «JJ» Olatunji, bedre kjent som KSI, og Logan Paul.

Flasken med 200 mg koffein og store mengder A-vitamin ble etter hvert ulovlig i Norge på grunn av innholdet. Men for litt siden fikk den en ny «norgesvennlig» drakt.

Samtidig sank prisen fra 150–200 kroner, til rundt 35 kroner. Endringen kan slå begge veier, mener trendforsker Gunn Helen Øye.

Logan Paul og KSI viser fram produktet sitt foran tusenvis av fans i London. Foto: AP

Hun viser til forskning som ble gjort på produkter som var kule og høyt etterspurt da de ble solgt i noen få, eksklusive butikker.

– Man fant var at da produktene ble tilgjengelig i mange butikker og ble såkalt «mainstream». Så datt salget fordi kjernekundene ikke ville ha noe folk flest kunne få tak i, forklarer Øye.

Eksemplene går mest på skosalg, men eksempler på stor etterspørsel på grunn av eksklusivitet finnes overalt.

Bare se på appen Clubhouse, som under pandemien skjøt i været på grunn av invitasjons-strategien deres. Nå, noen år etterpå, er de tvunget til å kutte halvparten av staben.

Logan Paul og KSI i Oslo under lanseringen av Prime i Norge i juni. Foto: Astrid Pedersen / NTB

– Ser så mange drikke det

Søsknene Sigurd og Emily var på Coop i Bodø og på vei til å plukke seg hver sin Prime.

– Jeg har lyst på en Prime fordi jeg ser så mange drikke det og fordi det ser så godt ut, forklarer Sigurd.

Storesøster Emily sier seg enig. Sigurd sier at mange av vennene hans også er på jakt etter Prime i butikkene.

Det bekrefter kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til NRK.

– Når vi ser på salget av Prime Hydration så er det helt tydelig et produkt kundene ønsker å teste ut. Alt vi får inn rives ut av hyllene, så vil tiden vise om det faller i smak og om salget holder seg høyt.

Søsknene Sigurd (9) og Emily (11) fikk kjøpt seg Prime på Coop i Bodø. De kjøper drikken fordi mange av vennene deres gjør det samme, og er glad for at den er blitt mer tilgjengelig. Foto: Harpreet Kaur Nijjer / NRK

– Har det litt å gjøre med Logan Paul som har reklamert for det?

Mens Emily tror det kan stemme, svarer Sigurd at han egentlig ikke har hørt noe spesielt om Logan Paul.

– Men jeg kan i det minste de fleste navnene på Prime, da, sier Sigurd.

– Blue raspberry, ice pop, lemon lime ...

Søsknene Sigurd og Emily sier seg enige i at de kommer til å fortsette å kjøpe Prime etter hvert som det blir vanlig i butikkene.

Inneholder ingrediensene til en trend

Trendforsker Gunn Helen Øye sier økt tilgjengelighet og justeringene i koffein- og A-vitaminmengde kan slå begge veier for salget.

Trendforsker Gunn Helen Øye. Foto: Werner Anderson / Werner Anderson

På den andre siden mener hun at den lille ingrediensendringen eller tilgjengeligheten ikke nødvendigvis er så avgjørende for etterspørselen, fordi interessen for energidrikke er høyt nok alene.

Tre hovedingredienser til en typisk trend Ekspander/minimer faktaboks Øye nevner tre hovedingredienser til en typisk trend som det man nå ser med energidrikken: 1. For det første må produktet ha nytte, for vi må se at vi får bruk for den i livene våre. 2. Den må ha noen elementer og ting som gjør at man blir overbevist, som for eksempel at koffein kan hjelpe mot tretthetsfølelse. 3. Til slutt bør en influenser som man kanskje følger eller har fulgt relativt slavisk, være koblet på. Det er fordi det skaper en forbindelse mellom kjøperne og et forbilde de har. Disse hovedingrediensene forteller Øye at produsentene er svært bevisste på.

– Man er gjerne på jakt etter en likhet med et forbilde, så når Logan Paul drikker Prime og kanskje ser ut slik som man selv ønsker, så drikker man selv en Prime for å føle seg litt lik, forklarer Øye.

Hun legger til at produsenten av Prime har stor tro på at nordmenn vil kjøpe og drikke det.

– Hvis ikke hadde de solgt i land hvor høye koffein- og A-vitamin var tillatt.

– Det reflekteres også i at de er villige til å konkurranseutsette drikken sin som de gjør hos Coop og Norgesgruppen, hvor det også er mange andre energidrikker å kjøpe, sier Øye.

Foto: Trygve Heide / NRK

Grunnen til produsentens sterke tro på norsk konsum, tror Øye kommer av nordmenn har en kultur for å være ute i vær og vind og i fysisk aktivitet.

– Dessuten liker vi kjappe løsninger som energibarer og powershakes, sier hun.

– Prime har endret strategi

At produsentene av Prime er villige til å konkurranseutsette produktet sitt, kan også forklares med en endret strategi, mener professor på institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, Kjell Erik Lommerud.

Han forklarer at prisendringen som har vært har med priselastisitet å gjøre.

– Produsenten kan velge om de vil selge varen sin til en liten og interessert gruppe til høy pris. Eller så kan de prøve å selge til et større marked til lavere pris, slik som de nå gjør.

Kjell Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen, sier at produsenten nå har endret strategi. Foto: FOTO:Universitetet i Bergen

Han forklarer at produsenten av Prime har endret strategi.

– Hva som lønner seg avhenger av hvor mye mer man får solgt hvis man setter ned prisen. Nå tenker antakeligvis produsenten at de kan tjene mer på å selge til veldig mange til lavere pris, sier Lommerud.

I tillegg kan en grunn til at produsenten av Prime velger å konkurranseutsette varen sin i dagligvarehandelen, forklares ved at dagens inflasjon gjør det mindre lønnsomt å sette høy pris.

– En grunn til at de endrer strategi kan være at folk blir mer prisbevisste når reallønnen faller, og da blir høyprisstrategien mindre lønnsom, avslutter Lommerud.

– Et dyrt og dårlig alternativ til vann

Klinisk ernæringsfysiolog Helge Andreas Felberg sier det er uheldig at Prime treffer barn og unge.

– Det finnes ingen god helseargumentasjon bak produktet, sier han.

Felberg forteller at Prime ikke kan knyttes opp mot et fornuftig idrettsnæringsprodukt. Det begrunner han med at kroppen trenger næring som støtter kroppen med å gjøre et treningsarbeid eller til restituering.

– Det er verken karbohydrat, protein eller natrium i Prime.

– Dette her er mer eller mindre bare et dyrt og dårlig alternativ til vann, mener han.

Fallberg er også daglig leder og fagansvarlig for ernæringsavdelingen i kostholdsendring AS. Foto: Kostholdsendring AS / AKSEL LIAN

Han legger til at det ikke finnes noen helsegevinster ved Prime.

– Man kan plukke fra produktet og si at det er noen vitaminer som kan yte funksjoner i kroppen, men da er det mye bedre å få de vitaminene i tillegg til mye annen viktig næring fra sunn og variert mat og drikke, sier Felberg.

Til slutt legger han til at fra et helseperspektiv finnes det ingen argumenter for Prime.

– Dette er bare et resultat av markedsføring fra aktører som ønsker å profittere og retter seg mot barn og unge, avslutter han.

NRK har forsøkt å få kontakt med Congo Brands, som representerer merkevaren Prime, uten å lykkes.