De kaller det «De grønne øyene» og er turistnæringens visjon for framtidas turisme i Lofoten.

Klimautslippene fra turistene i Norge har aldri før vært høyere, viser tall fra NHO.

Klimaregnskap for den norske reiselivsbransjen Ekspandér faktaboks Samlede CO 2 -utslipp fra norsk reiseliv er summert til 3,6 millioner tonn CO 2 i 2018. Dette er en vekst på 31,4 prosent siden 2012.

Norsk reiseliv slipper ut mindre CO 2 enn norsk jordbruk og langt mindre enn oljeindustrien. Overnattings- og serveringsnæringen er i ferd med å bli en nullutslippsbransje, men transportleddet er en klimautfordring.

Flyreiser står for 1895 tusen tonn, cruiseskip for 558 tusen tonn, passasjerskip (fratrukket cargo) for 483 tusen tonn og bilreiser og campingbil bidrar med 439 tusen tonn. CO 2 -utslipp fra overnatting og bevertning står for 110 tusen tonn og utgjør tre prosent av samlede utslipp fra reiseliv.

Rapporten viser at svenske turister er de som slipper ut minst CO 2 under sine ferier i Norge. I den andre enden av spekteret finner vi cruiseturister, som slipper ut mest. Det er sveitsiske turister som bruker mest under sitt opphold i Norge, både fordi de er her lenge og fordi de har et høyt dagsforbruk.

NHOs rapport er utarbeidet av byrået Stakeholder, og er basert på offentlig statistikk eller data fremskaffet av instanser som SSB, Avinor, ICAO og Kystverkets database for driftsutslipp (cruise- og passasjerskip). Kilde: NHO

Det ønsker kommunene i Lofoten å gjøre noe med.

Målet er nullutslipp i 2030.

– Det er jo noe som turistene allerede i dag etterspør, sier næringsminister Iselin Nybø (V), på en kajakktur i Svolvær havn.

Også regjeringen har en visjon om at Norge skal bli et bærekraftig reisemål innen år 2030.

Og Nybø tror turistene vil komme til Lofoten nettopp fordi det er fokus på miljø.

PÅ TUR: – Bærekraftig turisme har såkalt attraksjonskraft, tror næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: John Inge Johansen / NRK

Vil redde verden

Synet deles i fullt monn av ordfører Remi Solberg (Ap) fra Vestvågøy. Han er leder i Lofotrådet, som er en av samarbeidspartnerne i det nye prosjektet.

– Vi må bli så gode i Lofoten på bærekraft at vi kan redde verden. Flere skal si «Look to Lofoten». Så vi skal leve av å være best på dette, sier han.

Næring, kommuner og kraftselskap skal gå sammen om prosjektet.

Men selv om Lofoten tiltrekker flere hundretusen turister hvert år, så har turistmålet også fått kritikk.

UHELDIG: I 2017 skrev NRK om papirrester, søppel og avføring fra mennesker flere steder i Lofoten. Foto: Kristian Breivik

Bilder av overfylte toaletter, søppel og nedtråkkede stier har fått enkelte til å mene at Lofoten ikke har klart å leve opp til sitt idylliske og uberørte «image».

Før jul varslet også Forbrukertilsynet at merkeordningen «Bærekraftige reisemål» vil bli satt under lupen, etter påstander om at det var villedende.

– Ikke realistisk om ti år

Astrid Maria Cabrera er doktorgradsstipendiat i samfunnsvitskap ved Norges Arktiske universitet.

Hun mener det hjelper lite om Norge og Lofoten blir et bærekraftig reisemål så lenge at 75 prosent av turistenes utslipp kommer fra transporten til og fra reisemålet.

– Så lenge flere turister flyr langveis fra, så nuller ikke elløsninger på ett sted ut de store globale klimautfordringene vi står ovenfor, sier Cabrera.

BEDRE: – Prosjektet om å bli utslippsfritt er med på å gjøre forholdene mye bedre, men likevel ikke bærekraftig, sier doktorgradsstipendiat Astrid Maria Cabrera. Foto: Jens Rafaelsen / Jens Rafaelsen

For det vil ta tid å vente på teknologiske løsninger, sier hun. Og det er heller ikke nok.

– Slik forholdene er i dag, så tror jeg ikke det er realistisk om ti år. Et mer ansvarlig reiseliv derimot, er realistisk, sier Cabrera.

Da er det naturlig å se til politiske verktøy som kan styre og regulere reiselivet.

Cabrera viser til fisket. Der er det satt tak for hvor mye vi kan fiske.

– Det er absolutt rom for å bli mer ansvarlige. Og det bidrar jo vestvågøyordføreren sine ambisjoner til! Slike store forventninger og ambisjoner er viktige å ha, sier hun.

YNDET REISEMÅL: Nå vil vi heller til Lofoten enn til Maldivene, viser en ny undersøkelse fra FINN reise. Foto: Ben Wicks / Unsplash

De er optimister

Også Næringlivets hovedorganisasjon ser utfordringen med transportsektoren.

I sitt klimaregnskap for den norske reiselivsbransjen kommer det fram at fly står for 53 prosent av samlet CO 2 -utslipp. Cruise står for 16 prosent, passasjerskip står for 13 prosent og bil/camping står for 12 prosent.

Men de som står bak prosjektet i Lofoten, er optimistiske.

De mener de kan påvirke hvordan frakten av turister i Lofoten organiseres.

Et nytt overordnet strømnett i regionen skal bidra til flere ladepunkter.

Men ledebåten som følger ministeren i kajakk, har to motorer på 300 hestekrefter. Lofotrådets leder er enig i at dette ikke er spesielt bærekraftig.

– Nei, dette er noe vi helt klart må gå over til el-løsninger, sier ordfører Remi Solberg (Ap) fra Vestvågøy.