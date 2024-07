Du har kanskje kjent på følelsen av å runde den siste svingen, se ferga og i løpet av et kort øyeblikk miste håpet om komme med?

Køen er for lang, og bilen du sitter i må vente på neste avgang.

Det er ikke et problem der det er mulig å reservere plass, men det er ikke tilfellet på alle fergestrekninger.

Turistbussene kan nemlig ikke lengre forhåndsbestille plass på noen av fergene i Nordland.

Det gjør at det tyske busselskapet SR Travel nå vurderer å legge rutene sine om Sverige.

– En forhåndsreservasjon på ferga ga oss den garantien vi trengte for å rekke alt på programmet. Hvis vi ikke kommer med en ferge, vil det påvirke oss i stor grad, sier administrerende direktør i SR Travel, Petra Tebest.

Fergekøene er lange i sommerhalvåret. Bildet fra Lødingen, sommeren 2021. Foto: Statens vegvesen

Vurderer å droppe Lofoten

Tebest understreker at den lange reiseruta er helt avhengig av uthvilte sjåfører.

– Dersom vi må være så tidlig som mulig ved fergeleiet, må vi være tidligere på hotellet for å kunne kjøre ut tidligere neste dag. Problemene flytter seg med lengden på fergekøen.

Det tyske selskapet har mer enn 10.000 reisende turister i året. Nå vurderer de alternative reiseruter neste år.

Det kan bety at et av Nordlands mest populære reisemål uteblir.

– Lofoten er jo høydepunktet for våre turister, det er jo det! Men nå må vi vurdere alle mulige alternativer. I verste fall blir det et bortfall av Lofoten, og dermed en reduksjon av turens attraktivitet, fortsetter Tebest.

Lofoten får besøk av flere hundre tusen turister hvert år. Reine er en populært plass for et stopp, også for turistbussene. Foto: Sondre Skjelvik

Turistene går glipp av reservasjoner

Den populære strekningen mellom Bodø og Moskenes er mulig å reservere. Men litt lenger nord, mellom Bognes og Lødingen, eller Svolvær og Skutvik, er det verre.

Det er her SR Travel og andre turbusser får utfordringer.

At turistbussene må vente på lik linje med andre bilister mener reiseselskapet XXLofoten vil skape problemer.

– Problemet ligger ikke kun i ventinga på fergekaia, men at turene ofte er booket som en pakke, sier Trygve Steen, leder for reiseselskapet.

Trygve Steen, leder for reiseselskapet XXLofoten. Foto: Karianne Klovning

Dersom operatører som SR Travel velger å reise gjennom Sverige tror Steen at det kan gi norske overnattingsbedrifter et tap på hvert fall 15 millioner kroner.

Han viser til at små forsinkelser på inntil én time kan få store konsekvenser for både de reisende og reiselivsnæringen.

– Hvis de skal rekke en lunsj på en restaurant som i utgangspunktet er full vil hverken båt eller restaurant stå tom og vente. Det blir en forsinkelse på maten, og så ødelegger det hele logistikkjeden.

Likt for alle

– Hovedregelen er at alle skal behandles likt. Du skal komme om bord i den rekkefølgen du ankom til fergeleiet.

Det sier Dag Hole, avdelingsdirektør for ferge i Statens vegvesen.

Dag Hole, avdelingsdirektør for ferge i Statens vegvesen.

Statens vegvesen er kjent med at det kan være kø på ulike fergestrekninger i perioder med mye trafikk, men viser til at kapasiteten på fergene har økt, og at det dermed er bedre tilbud og mindre ventetid.

– Med mindre det er helt spesielle tilfeller som gjør at det ikke er mulig å ha et rutetilbud som tar unna trafikken, skal det ikke være forhåndsbestilling.

Han sier de har forståelse for at noen ønsker mulighet for å reservere plass, men at forsinkelse langs veien er en risiko alle bilister må ta.

– Målet vårt er ikke at noen skal stå i kø, men det er begrenset hvor god økonomi vi har til å kjøpe fergetilbud over hele landet. Vi tenker at én times ventetid på fergeleiet er innafor.

Frykter høysesongen

Trygve Steen i XXLofoten sier han ikke forstår hvorfor denne endringen har kommet. Han mener den gamle løsningen fungerte fint for alle parter.

– Jeg har ikke klart å registrere at den gamle praksisen med at bussene kunne reservere har medført noen som helst problemer. Det er en trygghet vi alle betaler for ved å legge inn en reservasjon.

Steen frykter hva som blir å skje når høysesongen kommer.

– Jeg vil jo anta at dette kommer til å bli en utfordring. Det kan være kanselleringer eller opphoping av biler. Og da er det stopp, og så er det vent.

Dag Hole i Statens vegvesen understreker at han har forståelse for at turistselskapene ønsker et fortrinn, men forklarer at forhåndsreservasjon gjør arbeidet på fergeleiet utfordrende.

– Det krever et stort oppstillingsareal på land, og jo mer trafikk det er, jo vanskeligere er det å få til.