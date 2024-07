Lunquist er for tiden på ferie i Norge sammen med følgesvennene Viki (10) og Tjorven (8).

NRK møter henne i Bodø like før hun skal ta ferga over til Lofoten.

Til tross for at hun ser frem til turen over Vestfjorden som byr på rå nordnorsk natur, er hun urolig for én ting.

Hvor skal hundene befinne seg på den drøyt tre timer lange turen?

På fergeselskapet Torghatten Nords nettsider kommer det frem at hunder skal være innelåst i bilen på fergene fra Bodø til Lofoten.

– Uaktuelt

For Lundquist er det imidlertid uaktuelt å ha hundene i bilen såpass lenge.

– Det kan vi ikke. Hvis det kommer en alarm eller andre høye lyder blir de stresset. Det kan bli veldig vanskelig å ha dem i bilen senere.

På ferga mellom Bodø og Lofoten er det ikke lov med hunder på dekk. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Årsaken til hundeskvisen er blant annet å vise hensyn til folk med allergier.

– Det kan jeg forstå. Mine hunder er allergivennlige. I andre selskaper er det ofte en hundeavdeling. Så det finnes løsninger.

Den svenske bilturisten reagerer på at informasjonen ikke er lettere tilgjengelig.

– Det er litt utydelig. Det har vært vanskelig å finne korrekt informasjon om dette.

Dette er retningslinjene til fergeselskapene om dyr om bord: Fjord1 : Du kan ta med dyr, men de må være igjen i bilen eller plassert i bur (som du eventuelt kan låne om bord) under overfarten. Kjæledyr kan ikke være med inn i salongområdet.

: Du kan ta med dyr, men de må være igjen i bilen eller plassert i bur (som du eventuelt kan låne om bord) under overfarten. Kjæledyr kan ikke være med inn i salongområdet. Norled: Kan ha med hund så lenge det ikke er i salongen. Unntak er fører/assistanse og tjenestehund.

Kan ha med hund så lenge det ikke er i salongen. Unntak er fører/assistanse og tjenestehund. Boreal : Mannskapet vurderer om, og hvor mange kjæledyr som tillates om bord. Dyr skal ikke være i salongen. Enten være i kjøretøyet, i bur på bildekk eller annet anvist sted under hele overfarten.

: Mannskapet vurderer om, og hvor mange kjæledyr som tillates om bord. Dyr skal ikke være i salongen. Enten være i kjøretøyet, i bur på bildekk eller annet anvist sted under hele overfarten. Bastø Fosen: Har egne rom om bord der man kan sitte sammen med kjæledyret sitt. Dyr reiser gratis.

Har egne rom om bord der man kan sitte sammen med kjæledyret sitt. Dyr reiser gratis. Torgatten Midt: Hund om bord i båt må transporteres i egne bur/kasser dersom de skal være i passasjersalong. Ellers må de oppholde seg på eget angitt område utenfor passasjersalong, anvist av mannskap. Dette for å unngå kontakt med stoler/tepper og lignende i passasjersalong av hensyn til allergikere og medpassasjerer. Gjelder ikke førerhunder sammen med blind/svaksynt, nyttehund som kan legitimeres, og politihund sammen med betalende politi i uniform. (Kilder: Fergeselskapenes nettsider)

– Ikke forsvarlig

Veterinær hos Rana veterinærkontor, Ragnhild Arnesen, forteller at hunder kan få det tøft så lenge innestengt i en bil – spesielt hvis sola skinner.

– Hvis du får en plass på fergen hvor hunden er eksponert for sol, så er det ikke bra i det hele tatt. Det er dyrevernmesseig ikke forsvarlig overhodet, sier hun.

Og slår fast:

– Du kan ikke ha en hund inne i en bil med solen stekende rett på. Da kan du risikere at hunden er død når du er tilbake.

– Det bør være mulig å få til at hundene kan være ute på dekk, mener veterinær Ragnhild Arnesen. Foto: Veterinærhuset

Arnesen har selv hatt med seg hunder på ferger i Nordland. Da har hun opplevd at det har vært null problem.

– At du ikke får lov til å ha hunden inne i salongen skjønner jeg, men det bør være mulig å få til at hundene kan være ute på dekk.

Hun mener fergeselskapet i denne saken velger «minste motstands vei» med å forby hundene på dekk.

– Det er enklest å bare forby det. Jeg syns det er sørgelig at det ikke går an å ha en dialog for å få mer fleksible løsninger. Det gjelder bare en minoritet, og de ser vel at de ikke taper så mye på å gjøre dette.

– Andre hensyn går foran

NRK har spurt Torghatten Nord om hvor hundene kan befinne seg under fergeturen og om hunden kan være ute på dekk sammen med eieren.

– Vi ønsker å ta vare på hunder og andre kjæledyr på en god måte under overfarten, men vi må også ta hensyn til andre passasjerer, skriver selskapet i en e-post.

Les også Trym og Emilie kom ikke med på ferga – dette kan de ha krav på

Videre lister de opp allergier, redsel for hunder og andre forhold for årsaken til at hunder holdes unna fergedekket.

– Vi har stor forståelse for at hundeeiere og andre med kjæledyr ikke ønsker å la disse være alene under overfarten, men her er det dessverre andre hensyn som går foran.

– Hva tenker dere om at reisende syns det er vanskelig å finne frem til informasjon om dette?

– Vi ønsker at all relevant informasjon skal være lett tilgjengelig for våre passasjerer. Hvis det er vanskelig å finne informasjon om retningslinjene for kjæledyr om bord, må vi se på hvordan vi kan gjøre dette enda tydeligere