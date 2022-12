I oktober kartla forskarane kva arter i havet som er mest påverka av menneskeleg aktivitet.

No har forskarane funne ut i kva område desse artane blir mest påverka. Og kva det er som forstyrrar artane.

Både Oslofjorden og Lofoten er på lista over områda med størst risiko.

Fire «syndebukkar»

Cecilie Hansen er havforskar og prosjektleiar for kartlegginga.

– Rapporten gir eit overblikk over risikoen for at særleg verdifulle og sårbare område blir påverka av menneskeleg aktivitet, seier ho.

Sjåpattedyr som sel blir særleg påverka av støy, har forskarane funne ut. Foto: Atlanterhavsparken

Dette er den tredje og siste rapporten havforskarane har laga for å kartlegge havområda.

I den første rapporten fann forskarane ut kva område som var sårbare. Den andre rapporten kalla Hansen eit oppslagsverk for dei særleg sårbare artane. Denne rapporten handlar om kor ofte det er menneskeleg aktivitet der desse artane bur, og kor stort areal det skjer på.

Cecilie Hansen i Havforskningsinstituttet seier at rapporten i tillegg gir ein oversikt over kor stor risiko det er for at artane blir negativt påverka av menneskeleg aktivitet. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Så kva område er mest utsett?

Lofoten, Nordsjøen og Oslofjorden er havområda med størst risiko for å bli påverka negativt av oss menneske.

Det er alle område som ligg nært kysten.

Fiskeri er ein av sektorane som påverkar havområda. Det er både fordi næringa forureinar havet, og på grunn av nokre fiskereiskap brukt i fisket. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Alle aktivitetane vi held på med bidrar til totalbelastninga på økosystema. Men nokon sektorar bidrar i større grad enn andre, fortel Hansen.

Så kven er syndebukkane som påverkar havområda?

Det er særleg fire sektorar som skil seg ut:

Fiskeri

Olje og gas

Marin transport

Turisme

Havforskarane har til dømes sett at korallar er særleg påverka av fiske med trål. Foto: Havforskningsinstituttet

I tillegg påverkar forsvaret havområda i nokre område. Særleg der dei har skytetrening nær hekkeområde for sjøfugl eller nær områda til sjøpattedyr som sel.

– Noko av det som har overraska oss mest er kor stor risiko det er for at turisme påverkar, seier Hansen.

Menneske tar territoria

Johanna Myrseth Aarflot er havforskaren som har jobba mest med korleis turisme påverkar dei sårbare havområda våre.

– Det er turisme og rekreasjon, så det er på ein måte todelt. Det eine er cruiseturisme.

Johanna Myrseth Aarflot ved Havforskningsinstituttet fortel at turistnæringa til havs påverkar på fleire måtar. Det handlar både om støy under vatn og forureining frå skipa. Foto: Paul S. Amundsen / Havforskningsinstituttet

Til dømes kva måling som er brukt på skipa og kor mykje olje og kloakk skipa slepp ut påverkar havet.

– Så kjem den landbaserte rekerasjonen i tillegg, seier Aarflot.

Det kan vere turistar som oppheld seg i strandsona og som oppsøker til dømes sjøpattedyr.

Mellom anna kvalsafari er ein type næring som forskarane ser påverkar både pattedyr og sjøfugl. Foto: Vilma Taubo / NRK

– I Lofoten og Vesterålen er det utbreitt med kvalturisme som forstyrrar sjøpattedyr.

Sjøfugl er særleg sårbare for landbasert turisme.

– På kva måte blir dei forstyrra?

– Det kan handle om at sjøfugl vil forlate reira i staden for å passe på egg eller fuglungar, seier Aarflot.

– Eller at fuglane flyttar seg til eit anna område som er mindre gunstige for dei, fordi det er så mange turistar på området dei ideelt sett har lyst å vere.

Altså tar menneske territoria til fuglane.

I tillegg kjem forsøpling i strandsona.

– Handlar om besøksstyring

Line Renate Samuelsen, dagleg leiar for Visit Lofoten, seier at ho ikkje er særleg overraska over at turisme er ein av næringane som påverkar havområda mykje.

– Dette er jo ting vi er klar over som vi jobbar aktivt med.

Dei er mellom anna med i samarbeidet «Lofoten, dei grøne øyene 2030» som jobbar med nettopp å redusere negativ påverknad på naturen frå menneske og samfunn: – Med denne rapporten ser vi at vi allereie gjer mykje riktig, seier Samuelsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Dei lagar no eit rekneskap for å kartlegge ulike areal for å få å forstå kva slags natur dei må ta meir vare på.

– Til dømes i kvalsafari handlar det om kor nært ein går dyra. Det jobbar ein for tida mykje med i Tromsø.

– Betyr dette at det må bli mindre turisme i Lofoten?

– Det handlar om besøksstyring.

Samuelsen seier at dei jobbar med marknadsføring slik at folk skal forstå kva det vil seie å vere ein ansvarleg turist.

Fleire aktørar i Lofoten køyrer turistar til naturområde med ribb. Desse båtane kan kome svært nær område med sjøpattedyr eller sjøfugl. Foto: Lofoten Explorer

– Til dømes er det viktig å ikkje forstyrre dyr i hekketida. Det gjer vi også turoperatørane merksame på.

Ho legg til:

– Ein skal til dømes ikkje gå i land der det er eit naturreservat med hekkande sjøfugl.

No jobbar dei særleg med berekraftsstrategi på cruise. Mellom anna med å få på plass «Lofotvett-reglar» på turistskipa.

– Cruiseturismen er lang framme i skoa, for dei har fått mykje pes. Men eg trur dei må endre på sin næring om dei skal vere relevante i framtida, seier Samuelsen i Destination Lofoten. Foto: Heidi Munkvold

– Kunnskap er det som skal til for at vi skal vidareutvikle og dra i same retning. Dette er eit godt bidrag i så måte, seier leiaren for Visit Lofoten.

Rettar ikkje peikefinger

Prosjektleiar Hansen i Havforskningsinstituttet seier at det som overraska dei mest var å sjå summen av all påverknad.

– Alle dei små bidrar til ein samla risiko, seier ho.

Men forskarane retter ikkje peikefinger mot nokon av næringane som er «verstingar».

Det er opp til politikarane å gjere.

Heile forskingsarbeidet vil nemleg danne grunnlaget for ein ny forvaltningsplan for havområda. Det er varsla at denne skal kome i 2024.

Likevel meiner forskaren at det kjem til å bli ei stor avveging kor stort avtrykk vi skal setje i framtida.

– Viss vi skal drive med aktivitetar til vanns må vi respektere kor stort avtrykk vi kan sette.