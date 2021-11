– Jeg hadde ikke regnet med at det skulle være så ille, bildene taler for seg selv, sier Michael Pantalos.

Den amerikanske marinbiologen flyttet til Lofoten i 2019.

I forbindelse med et dokumentasjonsoppdrag i Kabelvåg i Lofoten gjorde Pantalos nylig et funn som sjokkerte han.

Michael Pantalos oppdaget dumping av betong og sement – mener det er ulovlig og har anmeldt bedriften. Foto: John Inge Johansen / NRK

Havbunnen var full av sement, betong og jernskrammel.

– Det er tydelig at det er dumpet betong over en tid, også store steiner og sement, sier Pantalos.

Ifølge han får betongavfallet store konsekvenser for livet i vannet.

– Det som skjer er at alle steinene knuser vegetasjonen på havbunnen. Dette er igjen med å skape nye miljøer. Knuste steinblokker er skarpe, mens stein som er påvirket av naturen er avrundede i kantene. Dette endrer hvem som kan leve der – det er små organismer, mark og slike ting som etter hvert flytter seg oppover i økosystemet, sier Pantalos.

Rett før helga gikk han til politiet i Svolvær med funnene sine.

Havbunnen ved Røkøya Betong som er størknet under havoverflata. Stein med skarpe kanter vanskeliggjør boforholdene for mange organismer. Dårlig sikt i vannet der dronen har filmet

Har politianmeldt bedriften

– Jeg vet ikke hva som skjer videre med dette nå. Jeg har meldt det inn til Økokrim og de ba meg om å ta det videre til statsforvalteren og politiet. Så får vi se hva de kommer fram til, sier Pantalos.

To bedrifter driver virksomhet knyttet til betong i det aktuelle området, Lofotpukk AS og Betong & Entreprenør AS.

Eieren av bedriften Lofotpukk AS, Ørjan Magnussen er for tiden på ferie i Spania og har ikke hørt om anmeldelsen før NRK tar kontakt.

– Dette er ikke noe som vi kjenner til, sier Magnussen.

Heller ikke Trygve Nilsen, administrerende direktør i Betong & Entreprenør kjenner til anmeldelsen.

– Jeg kom inn i bedriften for to år siden. Jeg vet at det har blitt dumpet betong i sjøen tidligere, men det har ikke vi noe med. Vi blander betong og all restebetongen vår lager vi betonglodd av, sier Nilsen.

– Men skulle vi bli anmeldt for dette, er det klart noe vi må sjekke i vår bedrift.

Feie for egen dør

Saken har havnet på kommunens bord.

– Jeg er kjent med bildene som er tatt – og saken er sendt videre til kommunalsjef for samfunn. Jeg går ut fra at vi kommer til å ta saken videre, sier ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen.

Ordfører Frank Johnsen er kjent med saken og har tatt den videre med administrasjonen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Dette skjer samtidig som Vågan kommune har fått påpakning fra Statsforvalteren I Nordland fordi det var gjort ulovlig dumping like ved en av kommunens egne nedlagte søppelfyllinger.

Johnsen innrømmer at det er krevende å skal gi andre pålegg for forurensning, når det selv ikke har kontroll på dette feltet.

– Det ville vært enklere for oss å ivareta vårt ansvar som forurensningsmyndighet dersom vi selv hadde hatt alle ting på plass, sier Johnsen.

Sementen øker ph-verdiene dramatisk

Marinbiologen sier at det ikke ser ut til at det er utslipp av kjemikalier, men at betongen i seg selv er problematisk.

– Sementen består av brent og knust kalkstein. Kalksteinen endrer ph-verdien dramatisk i vannet. Ph-verdien blir så høy at den stort sett brenner det som er borti den, spesielt dyr i sjøen – bortsett fra skjellorganismer, sier Pantalos.