Med ei strålende værmelding og frihelg, lå forholdene til rette for en telttur i Lofoten.

Magnus Galaasen Bergum fra Kabelvåg tok med seg sønnene sine og dro til Bunesstranda i Moskenes kommune.

For å komme seg til stranda måtte de ta passasjerbåten som går innover Reinefjorden.

Bergum lurte på hvor de skulle parkere bilen, og bestemte seg for å parkere på Reine Ytre havn, en kommunal grusplass han hadde parkert på tidligere.

Et skilt fortalte at betalingen skulle skje først ved utkjøring.

– «Betal innen 48 timer etter utkjøring for å unngå gebyrer på parkpay.no» sto det på skiltet. Det var ingen opplysninger om prisen per time, verken på skiltet eller ved parkeringsautomaten, sier tobarnsfaren.

Bergum og sønnene koste seg på telttur gjennom hele helga på den naturskjønne stranda.

Da de kom tilbake søndag kveld hadde bilen stått parkert i 43 timer.

Idet han skulle avslutte parkeringen kom summen han skulle betale opp. Han forteller at beløpet fikk han til å gå gjennom taket.

– Det ble nesten 2000 kroner. Jeg var mildt sagt sjokkert. Turistene flås i Lofoten, i tillegg til lokalbefolkningen, forteller familiefaren.

På nordsiden av Moskenesøya ligger en av Lofotens perler, Bunesstranda, som er en del av Lofotodden nasjonalpark. Hit kommer man seg bare med båt fra Reine. Foto: Magnus Galaasen Bergum

Billigere å feilparkere

Bergum spør seg hvorfor ikke kommunen har satt en makspris per døgn.

– De kunne tatt en viss sum per påbegynte time, inntil så mange kroner per døgn. Her bare raser det på til du kjører ut. Jeg har sjekket prisene på flyplassen på Leknes, og der kan jeg stå i fem uker for samme prisen som jeg betalte på grusplassen.

Faktisk hadde det vært mer økonomisk for familien om Bergum hadde feilparkert.

– Det hadde blitt billigere å ikke betalt i det hele tatt. Jeg kunne spart 1000 kroner på å heller feilparkere bilen og få bot, ettersom gebyrene for det er opp til 990 kroner. Det henger jo ikke helt på greip.

Magnus Galaasen Bergum sier at kommunen bør ta en makspris per døgn, og ta mer betalt for bobiler enn for vanlige personbiler. Foto: Privat

I frustrasjon over hendelsen tok Bergum tastaturet fatt og skrev et åpent brev til Moskenes kommune gjennom Lofotposten.

Han tror at oppmerksomheten vil gjøre at folk tenker at de parkerer et annet sted enn parkeringsplassen der.

– Det er synd at turister skal huske Reine som et sted hvor det koster det hvite ut av øyet for å parkert bil for å oppleve naturen. Og for lokalbefolkningen blir jo Reine et «ikke-sted» å besøke på grunn de høye prisene, sier han, og håper at politikerne kan se på saken.

En koselig helgetur til Bunesstranda endte med sjokkregning da Magnus Galaasen Bergum og sønnene kom tilbake til bilen. Foto: privat

– Skal ikke straffes for å følge reglene

Moskenes-ordfører Hanna Sverdrup er enig i at det må gjøres endringer angående parkeringssystemet på Reine Ytre havn.

– Det slår feil ut når det er billigere å få en bot enn å følge reglene, sånn som han gjorde i dette tilfellet. Man skal ikke straffes for å følge reglene, sier Sverdrup.

Hun opplyser at det er opplyst om parkeringsprisene i app, på nettsiden deres og på selve parkeringsautomaten.

– Men det er ikke sikkert at alle sjekker automaten.

– Det burde være makspris på biler, som skal stå parkert. Men det blir opp til kommunestyret, og vi må se alt dette i sin helhet.

– Det er ønskelig at vi i løpet av høsten skal få til en full gjennomgang på parkering og trafikkutvikling i kommunestyret, sier ordfører Hanna Sverdrup. Foto: Unstad Photography / Laila Henriette Høyen

Hun forteller at intensjonen med de høye prisene var at bobilturistene ikke villcampet på grusplassen framfor og betale seg inn på campingplassene i området.

– Nå slår det helt feil ut for de som skal ta fjordruta inn til Reinefjorden og være der ei helg.

Kommunen har flere utfordringer når det gjelder parkering. Selv om kommunekassen er bunnskrapt, har de brukt mye penger for å sørge for nok parkeringsplasser, både ved Ytre havn og ved Reinebringen.

Slik har det tidligere sett ut ved oppfarten til Reinebringen. Foto: Privat

– Når vi får en full gjennomgang så får vi sett på om ting som er vedtatt tidligere må endres på og tilpasses dagens situasjon.