Søndag blåste det godt i Lofoten.

Så mye at et fransk søskenpar fikk seg en lite hyggelig opplevelse da de lå og sov i en såkalt «campervan».

Vinden tok tak i bilen og førte til at den trillet nedover mot sjøen og den populære surferstranden på Unstad i Vestvågøy.

Dette er ikke første gangen franske turister blir tatt av vinden i Lofoten. I februar ble turister blåst på havet da en hytte løsnet på grunn av vinden.

Malin Kompen er på ferie sammen med familien, og fikk dokumentert hendelsen.

– Da vi gikk ut av bilen og skulle ta noen bilder, holdt vi på å dette over ende. Det var så sterke vindkast. På tur tilbake til bilen, så vi at bilen trillet nedover mot fjæra.

Heldigvis for franskmennene var det et gjerde i veien, hvor ferden stoppet opp. De lå fremdeles og sov da de forbipasserende åpnet døren.

– De var litt fortumlet. Da hun ene kom ut av bilen, besvimte hun av sjokket av hva som hadde skjedd. Vi fikk ringt til nødetatene siden hun var bevisstløs en liten stund, men alt gikk fint til slutt, sier Kompen.

Meldt bedre fremover

Det var Lofotposten som først omtalte saken om de uheldige turistene.

Heldigvis for lofotingene vil det ikke være like mye vind i tiden fremover.

Etter lang tid hvor nordlendingene har skreket etter finere sommervær, kan det endelig se ut til å løsne.

Likevel er ikke kystbyene langs nordlandskysten de som kan rope høyest om høye temperaturer, skal vi tro statsmeteorolog Håvard Thorset.

– Det er ganske grått i Nordland i dag, men det blir bedre utover dagen i morgen. Litt regn først på dagen, men så ser det ut til at det blir færre skyer og gode muligheter for litt sol utover uken. Men ikke noen voldsomt høye temperaturer, sier Thorset.

Nordland fylke blir gradvis varmere, men det er fremdeles stedene innover i fylket som får høyest temperatur, selv om det er gode muligheter i neste uke for resten.

– Lofoten holder seg forholdsvis kjølig. Det er indre strøk hvor vi ser at det kan komme over 20 grader på torsdag og fredag, da snakker vi Mo i Rana, og steder innover i landet.

Kystbyer som Bodø må gjerne vente på de store temperaturene, men det blir fint vær, lover meteorologen.

– Det blir oppholdsvær og gode muligheter for sol, så om man finner seg en lun krok, så vil det føles varmt. Men det kan bli over 20 grader inn mot neste uke, selv om det er litt tidlig å si.

Håper på bedre vær

Thorset sier at finværet sørover i landet sannsynligvis holder seg, men at det kan komme enkelte byger, noe som vil være godt nytt.

– Utover uken blir det forhold for ettermiddagsbyger. Men ellers fortsetter det med veldig varm luft. Regnbyger blir derimot bra, fordi det er ganske tørt sørover nå.

Malin Kompen sier at de så langt har hatt et fint opphold i Lofoten, til tross for et skiftende vær.

– Vi kom hit på lørdag og fikk smake litt på finværet før det slo om. Vi kom ikke hit for fint vær, men for å se den flotte naturen. Vi skal på et par fjellturer etter planen, så vi satser på mindre vind og kanskje litt opphold.