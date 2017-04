Lofoten sjukehus beheld akuttkirurgien

– Dette er ein gledas dag, seier Elisabeth Holand hjå Aksjonsgruppa for Lofoten sjukehus.

I fleire år har spørsmålet kring akuttkirurgien i Lofoten vore ei kampsak for lokalbefolkninga. I dag blei det avgjort: akuttberedskapen i Lofoten består.

– For oss er dette ei stor nyheit. Dette var det beste å gjere for alle som bur i Lofoten, seier Holand.

PROTESTAR: For to år sidan marsjerte nær 4000 menneske i fakkeltog for å protestere mot forslaget om å leggje ned akuttberedskapen. Foto: Kjersti Fossåskaret Eltoft

Ei viktig sak

Akuttkirurgien tyder mykje for lokalbefolkninga. Skuleborn møtte helseminister Bent Høie i 2015 med flagg med slagord som "Ikkje ta frå oss tryggleiken vår" og "Vi blør ikkje saktare enn andre".

VARM VELKOMST?: Då helseminister Bent Høie vitja Lofoten, møtte skuleborn opp med klare beskjedar. Saka er frå juni 2015.

– For lokalbefolkninga tyder dette mykje. Me kjenner på kroppen korleis forholda er her ute, og kjenner på uvisse når bruene er stengde. Akuttberedskapen var heilt naudsynt, seier Holand.

– Me i Aksjonsgruppa vil gjerne takke alle som har bidrege til at akuttberedskapen består. Både lokalbefolkninga, politikarar og mange andre har gjort ein stor innsats for sjukehuset, seier Holand.

NØGD: Elisabeth Holand, til venstre, er nøgd med avgjersla til Helse Nord. Frå høgre sit Ørjan Arntzen, Fredrik Voie og Eva Karin Busch. Foto: Elisabeth Holand / Privat

Har nye mål for auge

– Vår jobb stoppar ikkje her, men dette var ein veldig viktig milepæl, seier Holand.

Ho seier at aksjonsgruppa hennar no ser framover mot nye måtar å betre Lofoten sjukehus på.

– Me har færre fødslar ved sjukehuset no enn før, fordi fleire fer til Vesterålen og Bodø. Det vert vår neste kampsak, seier Holand.