En undersøkelse fra Finn Reise utført av Opinion viser at nordmenn har siktet satt inn på Lofoten og Nord-Norge som drømmereisemål i 2020.

I lang tid har reisemål i USA, Japan, Australia og Italia vært bankers på listene. Nå er altså et langt mer kortreist reisemål begynt å yppe, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

– Vi har sett en trend hvor folk reiser nærmere hjemme, altså i Norge. Det handler kanskje litt om miljø, selv om Norge ikke har blitt helt truffet av den såkalte «flyskammen».

Lofoten og Nord-Norge ligger på tredjeplass av drømmedestinasjoner, bak New York og Hawaii.

Det kan tyde på at enda flere nordmenn vil reise for å se den sagnomsuste naturperlen nord i Nordland. Som allerede håver inn milliarder på turister hvert år.

Se hele listen nederst i saken.

Du kan kjøre, ta båt eller fly til Lofoten. Her fra Svolvær lufthavn. Foto: Billy Jacobsen

Usikre nordmenn

Undersøkelsen blir gjort av Finn Reise to ganger i året. En gang i desember og en gang i mai.

– Dette gjør vi fordi nordmenn har en tendens til å si noe annet enn det de gjør. 10 prosent pleier for eksempel å si Italia før sommeren, men når sesongen er over så er det bare 1 prosent som faktisk dro dit.

Det samme kan sies med Maldivene, sier Berge.

– Lofoten er jo et fantastisk sted som har økt i popularitet de siste årene. Det spres veldig fort via sosiale medier, influensere, og så videre. Airbnb har også fått et svært utvidet marked der oppe, som gjør at det er plass til enda flere folk.

Mens Lofoten øker i popularitet, forklarer Berge at flere tradisjonelle turistmål blir spist opp av nye utenlandsdestinasjoner.

– Vi ser at det er en voldsom økning til nye land i Europa som ikke bruker Euro, som Polen og Albania. På andre enden av skalaen finner du land som Spania, som økte prisene og avgiftene da det gikk bra med dem, men som nå sliter å tiltrekke seg besøkende.

Her er det surfing som foregår på Unstad i Vestvågøy kommune. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Et ork og slitasje

Lofoten tar imot hundretusenvis av turister hvert år. Og dersom Finns undersøkelse har rett, kan det tallet bare fortsette å øke i årene som kommer.

Men for at det skal gå bra, må Lofoten forberede seg, mener Hans Fredrik Sørdal. Han er tidligere ordfører i Flakstad for Ap og en mann som har engasjert seg i turistdebatten.

– Om vi har vett til å omsette turismen til arbeidsplasser, verdiskapning og utvikling, så vil det være et gode. Men idet turismen blir en belastning, et ork og slitasje er det ikke lenger et gode.

Sørdal har tidligere tatt til orde for å utfordre allemannsretten. Han har også vært en tilhenger av å innføre en lokal turistskatt.

Han mener det rett og slett ville vært en god ide med en handlingsregel som sier noe om hvordan man skal håndtere turismen.

– Vi må finne en innretning som gjør at vi skaper verdier basert på veksten. For hvis vi ikke klarer det, så risikerer vi at dette er til skade for Lofoten.

Han tenker at Lofoten kan ble testlab for turisme i hele landet.

– Vi har voksesmerter. men noen må tørre og ta grep og ta styring. Jeg tenker at Lofoten kan bli en testlab for turisme for hele landet. Lofoten er en spydspiss, og det er ingen bedre steder å prøve ut nye ting.

John-Steve Linløkken i Nordnorsk Reiseliv forteller om en positiv utvikling for turisme i landsdelen.

– Det har blitt bedre infrastruktur, og generelt flere muligheter for dem som vil oppleve Nord-Norge. Det arbeides med flere initiativ for å binde Nordkalotten bedre sammen for turister og reisende, sier Linløkken.