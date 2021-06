Kaja (27) har startet barnehage for turistene

Som vanlig strømmer naturglade nordmenn til Lofoten i sommer for å ta i bruk øygruppas mange fjell og strender. Mange har også med seg barn.

Men hvor skal du gjøre av de små hvis du vil klatre opp på Svolværgeita?

Det har Kaja Beyer fra Bærum svaret på.

Kaja Beyer foran barnehagen hun har etablert. Foto: Privat

– Jeg ønsker at barn skal ha aktive dager ute, med forskjellige aktiviteter. Vi skal i klatrevegg, lete etter ting og tang i fjæra og sette poteter.

Beyer har nemlig startet opp Lofoten Barnepass. Et tilbud der barn kan være på dagtid mens foreldrene for eksempel går topptur.

Bak seg har Beyer fire år som barnehagepedagog.

– Jeg hadde lyst til å lage en omreisende barnehage for barn av surfeforeldre. Men hva med klatreforeldre, foreldre som vil gå topptur - eller foreldre som vil sitte i stamp?

Konseptet vokste.

– Det er jo ingen som gjør dette fra før av i Lofoten. Det finnes bamseklubber i Syden, men ikke her.

Det som ble et utekjøkken. Foto: Privat

Poteter, klatring og toppturer

Gjennom sommeren er det lagt opp til temauker, setting av poteter, utekjøkken, klatring og barnevennlige fjellturer. Straks kommer det høner også.

Barna skal få sette poteter i sommer. Foto: Privat

– Det blir for det meste et utebasert konsept. Med mobilfri sone, sier Beyer.

Noen barn er allerede påmeldt. Hun tror det vil bli flere utover sommeren.

– Folk tenker ikke at det er en mulighet, for det har ikke vært en mulighet før nå.

Hun sier også at dette kan være et tilbud for lokale foreldre.

– Veldig mange foreldre som jobber i Lofoten, har lange dager på sommeren. Dette tilbudet er like mye for lokale som for turister. Det kan fungere som en avlasting.

– En god idé i utgangspunktet

Psykolog, forsker og forfatter Frode Thuen mener det å få alenetid på ferie med barn i utgangspunktet er en god idé.

Psykolog Frode Thuen er positiv til alenetid på ferie. Foto: Sindre Helgheim / NRK

At noen kan ha et tilbud for barn som er for små til å være alene, så foreldrene kan få tid til hverandre, er en god ide i utgangspunktet.

– Samtidig er det veldig viktig at foreldrene er sammen med barna sine. Det gjelder å finne balansen mellom egentid som foreldre og tid sammen med barna og hele familien.

– Hva sier det oss at det er behov for et slikt tilbud?

– Det er nok mange foreldre som opplever at det er mye stress og lite tid til hverandre. I koronatilværelsen har mange foreldre kjent ekstra på presset, med hjemmekontor og restriksjoner.

– Så det er mulig det er et enda større behov for slike tjenester i dag enn det var for noen år siden.

Ikke alle aktiviteter er barnevennlige

Det er klart hvis man har tre uker sammen og plasserer ungene vekk halvparten av tiden er ikke det så bra.

– Foreldre har ofte godt av å få litt tid alene. Ellers er det en investering både for forholdet og barna. Hvis foreldrene har det bra, får ofte barna det bra.

Også Linn Renate Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten, tror tilbudet er noe som trengs. Hun ser potensial i at dette kan vokse.

– Det er ikke alle aktiviteter som er barnevennlige i Lofoten, som høye og bratte fjell. Hvis det finnes et tilbud der barn får aktiviteter og utforske naturen og det Lofoten har å by på, er det fantastisk.