Politiet klarte ikke å stoppe fest i Lofoten: – Driter i de fastboende

NRK har tidligere omtalt festkulturen på det lille fiskeværet Henningsvær.

I forbindelse med pandemi, nedstenging og begrensede muligheter for festing i utlandet har mange tatt turen til Henningsvær de siste to årene.

Selv kaller politiet 2020 for «toppåret».

– Da dro ingen til utlandet på ferie og vi opplevde at mange ungdommer samlet seg rundt Henningsvær for å feste hele sommeren, sier Lars Okkenhaug, fungerende stasjonssjef ved Svolvær politistasjon.

Etter 2020 ble det lagt en plan for å unngå at ting gikk over styr, men i natt ble det nok en gang vel mye bråk i Henningsværs gater.

– De driter i de fastboende. De skal ha det gøy og ødelegger for oss, sier Martijn Elings, leder for Henningsvær Innbyggerforening.

Politiet måtte kalle inn forsterkninger

Okkenhaug i politiet sier til NRK at de første meldingene om festbråk tikket inn rundt klokken 02:30.

– Det har vært to fester med litt avstand mellom. Det var omtrent 50 personer til stede på den ene festen, og 100 personer på den andre.

Han beskriver at det var høy musikk og at den første patruljen på stedet ikke lyktes i å få roet ned festdeltakerne.

– Folk har vært lite samarbeidsvillige.

Dagen derpå er det ikke mye som minner om festen på Solvarden i Henningsvær i natt. Politiet slet med å dempe over 100 festløver i Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

Derfor ble en ekstra patrulje fra Leknes sendt til Henningsvær. Rundt klokken 05:30 meldte politiet at folk roet seg ned og gikk hjem.

Etter feståret 2020 bestemte politiet seg for å ha patruljer på vakt 24 timer i døgnet, samt være mer til stede i Henningsvær.

I tillegg gjorde kommunen innført restriksjoner om hvor det er lov å campe. Årets sommer har på generelt grunnlag vært langt roligere, forteller Okkenhaug.

Mange ønsker å besøke Trevarefabrikken i løpet av sommeren. Tre dager i året huser også området en populær musikkfestival. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han sier det er nærliggende å tro at nattens festing henger sammen med musikkfestivalen Trevarefest, som har gått av stabelen de siste tre dagene.

– Det er den siste natten det har tatt av. Vi tenkte kanskje de skulle være litt slitne etter tre dager med festival, så det kom litt som lyn fra klar himmel.

Flere innbyggere i Henningsvær har i sosiale medier etterlyser mer innsats fra kommunen, etter nattas hendelser. En av dem er Ragnar Palsson.

– Kommunnen må på banen

– Trevarefest har vært vært flinke til å avslutte og stenge området som planlagt. Men det er viktig at at områdene rundt blir stengt og vaktholdet intensiveres, slik at festen ikke kan fortsette der. Kommunen må på banen før neste festival, sier Palsson til NRK.

Vågan-ordfører Frank Johnsen (Sp) lover bedring til neste år.

– Det er veldig synd at slikt oppstår. Det gjør både at Henningsvær og Trevarefest, som som jeg til nå har opplevd som vellykket, nå får et dårlig rykte, seir ordfører Frank Johnsen. Foto: John Inge Johansen

– Festingen er ikke direkte knyttet til Trevarefest, så det er litt urettferdig at festivalen skal få skylden for dette. Vi skal ta en dialog med Trevarefest, politiet og innbyggerforeningen. Målet er å få nachspielet ut av Henningsvær til neste år. Det må jo gå an å bo i Henningsvær, sier ordføreren.

Også arrangøren av Trevarefest synes det som er skjedd er beklagelig.

– Det er utrolig synd og trist når våre og Henningsværs oppfordringer ikke blir fulgt, sier programansvarlig Erlend Klette.

Programansvarlig Erlend Klette på Trevarefest. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han forteller at festivalen sammen med lokalsamfunnet har utviklet et sett regler, som handler om å ta hensyn til støy om natten.

– Disse er hengt opp skilt i Henningsvær og delt på internett.

Fastboende velger å reise bort

Martijn Elings, leder i Henningsvær Innbyggerforening, sier til NRK at nattens hendelser er uheldig.

– Jeg synes det er trist at turistene ikke klarer å forholde seg til de fastboende her.

– Til slutt vil de ødelegge for seg selv også ved at alle innbyggerne i Henningsvær snur seg imot dette.

I likhet med politiet understreker Elings at 2022 på generelt grunnlag har vært langt bedre enn årene under pandemien.

Dagen etter avslutningen på festivalen Trevarefest var mange ungdommer på vei hjem. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det har vært absurd de siste årene. Vi har hatt besøk av et norsk publikum som til vanlig har vært i utlandet for å feste. Men i år har denne uken, med nattens høydepunkt, vært ille.

Elings understreker at turistene på generelt grunnlag oppfører seg veldig godt når de besøker Henningsvær.

– Den vanlige turismen er flott. Ingen forsøpling eller fulle folk.

Han forteller at noen av de fastboende velger å reise bort under festivaluken.

– Det er dessverre ikke alle som har mulighet til det. Mange må være på jobb. Henningsvær er også spesielt med tanke på hvordan lyden bærer – bor du 700 meter unna er det som å være med på festen. Da blir det lite søvn.

Kan bli anmeldt

Styrelederen sier han ikke har rukket å ta stilling til om beboerne skal foreta seg noe i forbindelse med festingen.

– Jeg må ta opp i styret i Henningsvær Innbyggerforening hva vi eventuelt kan gjøre.

Lars Okkenhaug i politiet sier de opplever at beboerne i Henningsvær har mer tålmodighet den uken festivalen blir arrangert.

Trevarefest har blitt en svært populær musikkfestival de siste årene. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det kommer masse ungdommer til Trevarefest – og det blir ekstra støy i Henningsvær i forbindelse med en slik festival. Beboerne har nok ekstra toleranse og tålmodighet disse dagene.

– Er noen anmeldt etter nattens hendelser?

– Det er ingen som er anmeldt per nå. Vi forsøker å nøste litt i hvem som hadde musikkanlegg. De fikk anmodning om å skru av musikken – noe som ikke ble fulgt.