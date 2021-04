Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lofoten folkehøgskole i Vågan kommune har 108 elever. Under normale omstendigheter skulle disse reist hjem i påsken.

Men ikke i år.

Skoleledelsen vil forhindre reising og potensiell smittespredning, og nærmest «spanderer» ei uke på elevene sine.

– Vi krever ikke betalt for denne uken. Elevene kan bo her og få mat servert flere ganger om dagen som vanlig, sier rektor Jonathan Rask til NRK.

Bare fem elever har valgt å reise hjem i påska. Resten blir på skola.

Dette er folkehøgskoler Ekspandér faktaboks Folkehøgskolene omtales som «verdens frieste skole», uten eksamen, karakterer eller pensum. Det er en stor andel praktisk læring.

Skoleåret varer i ni måneder, og man bor på internat.

Noen skoler er frilynte, andre kristne.

De fleste folkehøgskoleelever er mellom 18 og 25 år. Ingen folkehøgskoler har øvre aldersgrense.

Omtrent 11 % av norske ungdommer har gått på folkehøgskole.

Det er 84 folkehøgskoler i Norge, de fleste sør for Nordland.

Noen har stor bredde i fagtilbudet, mens andre retter seg mot ett fagfelt, som for eksempel musikk, idrett, friluftsliv eller teater.

Året gir 2 studiepoeng og vitnemål.

Interessen for å gå på folkehøgskole øker. Kilde: Folkehøgskole.no, per februar 2021.

Helt supert

Marte Stava fra Horten i Vestfold hadde aldri vært i Nord-Norge før hun startet på Lofoten folkehøgskole i fjor høst. I jula reiste hun hjem til familie og venner, men ikke nå.

Et valg hun aldri var i tvil om å ta.

– Hadde vi reist hjem måtte vi hatt en kohortinndeling mot slutten av skoleåret. Da kunne ikke alle vært sammen. Det ville vi slippe nå, sier hun før hun legger til:

FORNØYD MED Å FÅ BLI: Marte Stava hadde ikke reist hjem i påska uansett. Foto: Privat / Privat

– En ekstra uke hvor kokkene ordner mat til oss to ganger om dagen er helt supert.

Jenta fra Horten sier hun har forelsket seg fullstendig i Lofoten. Hun elsker rett og slett plassen. En påskeferie med nye venner fra skolen er derfor alt annet enn feil.

– Noen flinke folk har opprettet en gruppe som ordner aktiviteter. Det er alt fra strikking, påskemaling av egg og turer når været er fint.

– Det blir nok ikke en kjedelig uke, sier hun og ler.

Spanderer en uke ferie i Lofoten

Rektor Rask sier diskusjonen rundt løsningen med ferie på skolen allerede begynte rundt jul. Løsningen de valgte da, ved at elevene kom i karantene etter ferien, ville de unngå.

– Dette kunnet påvirket elevenes siste del av skoleåret ved at de måtte ha innreisekarantene.

Jonathan Rask, rektor ved Lofoten folkehøgskole. Foto: Privat

Rask understreker at det ikke var tvang, elevene kunne reise hjem om de ville eller må.

Men bare fem elever valgte å reise hjem – noe rektoren er svært fornøyd med.

– Det føles godt å kunne si at vi har veldig mange elever som velger å ikke reise.

– Dere spanderer en uke ferie på elevene. Det blir ikke dyrt for skolen da?

– Vi har vurdert det til at det er verdt det. Penger skulle ikke være en grunn til at man valgte å reise hjem. Så det blir jo en betalt ferie i Lofoten kan du si, sier rektoren.

Elevene ved skolen koser seg med alt fra turer til maling av egg i påska. Foto: Privat / Privat

Levd tilnærmet normalt

De 108 elevene ved skolen lever i deres egen boble. Dette medfører også at de ikke har smitte internt – og kan leve mer normalt enn mange andre.

– Dette året har vært helt fantastisk, og jeg føler meg sykt heldig, sier Marte.

– Hjemme har jeg venner og søsken som kun er med noen få personer, og lever halvveis digitale liv. Mens her er skolen en kohort. Det betyr at jeg har fått 107 nye venner.

Kommunelege i Vågen, Jan Håkon Juul, er svært fornøyd med løsningen folkehøgskolen velger.

Kommunelege Jan Håkon Juul. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det er helt fantastisk. All honør til alle de elevene som eventuelt ofrer hjemreise for å minske risikoen for smitte, sier han og legger til:

– Jeg har vært bekymret for reise til Lofoten, og jeg er glad for at folkehøgskolen håndterer det på denne måten.

Kommuneoverlegen får støtte fra Dorte Birch som arbeider ved informasjonskontoret for folkehøgskolene. Hun legger til at Lofoten ikke er alene om å holde åpen, men at ingen skoler har flere elever som velger å være igjen.

– Det er imponerende. Jeg vet de har jobbet hardt for å få elevene til å bli, og det er veldig flott.