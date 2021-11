ABBA har besøkt Lofotens skjulte perle – turistene glemmer den

Lofoten fylles opp hver sommer.

Henningsvær, Reine og Unstad er alle steder som elskes av reiseglade nordmenn.

Men Værøy, det unike fiskeværet i havgapet, blir ofte glemt.

– De har fantastiske turområder og en helt unik historie. I tillegg er Værøy lutfiskens mekka, sier daglig leder i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen.

Hun bekrefter at Værøy er et sted som er står litt i startgropa med tanke på reiseliv, men at de har et stort potensiale.

– Det bør legges bedre til rette for å håndtere publikumsstrømmene, understreker hun.

På toppen av naturopplevelsene og fiskerihistorien – kan de nå skryte av et ferdig restaurert handelssted med 18 bygninger.

Helt autentisk slik det så ut på 1800-tallet.

Pusset opp helt alene

– Dette har jeg lest tror jeg, sier Susan Berg Kristiansen.

Ordføreren i Værøy trasker rundt i Kolonihandelen. Et av de 18 restaurerte byggene i det gamle handelsstedet.

Rundt henne er alt slik det var på 1800-tallet.

Varene. Møblene. Kassaapparatet.

– Å gå rundt i denne butikken fremkaller følelsen av en tid som var. Det gjør noe med oss, sier Kristiansen.

Artiklene i kolonialen er originale. Et gammelt tobakkskort for kvinner, dette fra andre verdenskrig. Margarin og et magasin.

Å pusse opp 18 bygninger fra 1800-tallet tar mye tid. En skulle kanskje tro at jobben er gjort av hele bygda.

Men nei.

– Du er litt gal. Du er klar over det?

– Ja, det er sant. Men det er en fin ting å holde på med, svarer Svein Tommie Hardy før han ler.

Han har, helt alene, pusset opp handelsstedet.

På grunn av ham kan eventuelle tilreisende oppleve et lite stykke Norge.

– Dette er en viktig del av Norges historie. En veldig viktig del.

ALENE: Svein Tommie Hardy har alene pusset opp handelsstedet på Værøy. Foto: Tore Gjerløw / NRK

Må gjøres tilgjengelig

Værøy kommune skriver selv at fiskeværet har følgende opplevelser å by på:

Spennende turterreng

Fuglefjell

Rik historie med blant annet Lofotens eldste kirke

Havfiske

Tradisjonsfisk og hvalkjøtt

Badestrand

I tillegg kan de skryte av malstrøm, turstier, midnattssol. For å nevne noe.

Hvorfor kommer ikke flere turister til perlen da?

Mange drømmer om å reise til Lofoten Men mange som reiser nordover Glemmer å dra til Værøy

– Værøy har tidligere kanskje blitt litt glemt av mange. Nå har de unike turmulighetene som finnes der gjort at flere og flere får øynene opp for Værøy. Det bør gjøres et stykke arbeid for å sette ting i system og ta aktive valg for å skape en god balanse mellom samfunn og tilreisende, sier Line Renate Samuelsen i Destination Lofoten.

– Skal du ta i mot gjester må det være muligheter for overnatting og et godt tilbud som kan gi lokal verdiskaping. Ikke minst arbeidsplasser. Reiseliv er i så måte en mulighet for utvikling av samfunn som Værøy.

Hun sier Værøy har alle muligheter til å bli et reisemål for mange - på lik linje med andre populære steder i Lofoten.

Daglig leder i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Værøy er veldig interessant i reiselivssammenheng. At de nå ruster seg og ønsker å utvikle seg for å ta imot gjester er bra, sier hun og legger til:

– Det er en naturperle med masse historikk. Hvis det gjøres en god jobb med tilrettelegging og tilgjengeliggjøring er potensialet stort. Råvarene, naturen, kultur- og fiskehistorien er helt unik.

– Gjøres det noe aktivt fra reiselivets side for å gjøre Værøy mer tilgjengelig?

– Ja. Blant annet skal jeg til Værøy om en uke. Da skal vi ha flere workshoper og jobbe med hvordan Værøy skal utvikle seg for å ta imot de riktige gjestene for Værøy i fremtiden.

Du trenger javascript for å se video. Lofoten har mange med steder som inviterer til ferie. Reiselivet peker på at Værøy av mange blir glemt – og nå kan stedet skryte av nok et trekkplaster.

Blir aldri ferdig

Hardy, som har restaurert handelsstedet, sier han gjør det fordi han synes det er morsomt.

Også han ser verdien for potensielle besøkende.

– Jeg synes dette er en veldig fin ting å holde på med. Jeg tar vare på historien og folk kan få nytte av det senere.

GAMMELT: Kasseapparatet er originalt. Som det meste i handelsstedet på Værøy. Foto: Tore Gjerløw / NRK

– Folk tror det er et helt kompani som holder på med dette. Ikke bare en enslig fyr, sier han og ler forsiktig.

Til nå er det fortsatt ikke drøssevis med turister som har tatt turen innom.

Men Hardy har hatt besøk av noen svært kjente svensker.

– Det var to karer her for noen år siden. Jeg viste dem rundt, men kjente dem ikke igjen. Etterpå viste det seg å være Bjørn og Benny i Abba.