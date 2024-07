– Å reise om sommeren er alltid krevende, men det har gått fra vanskelig til komplett umulig.

Det sier ordføreren i Vågan kommune i Lofoten.

– Jeg merket det selv for to uker siden, da jeg skulle følge sønnen min på sykehuset i Bodø.

Flyturen over Vestfjorden tar ikke mer enn en liten halvtime, men å få plass om bord på flyet kan være krevende.

Noe Vågan-ordføreren fikk føle på kroppen.

For da han skulle til Bodø, ble det kun fly den ene veien – fra Svolvær til Bodø.

Billettene ble ifølge Benjaminsen bestilt to uker i forveien.

Men å finne ledige flyseter hjem igjen var imidlertid ikke like lett.

Til slutt måtte de ta Hurtigruten hjem til Lofoten – en tur på over åtte timer.

Nordlandssykehuset i Bodø behandler pasienter fra både Lofoten og Vesterålen, samt en del pasienter fra Helgelandssykehuset sør i Nordland. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Da måtte vi avslutte timen på sykehuset 45 minutter før det som egentlig var tenkt, rett og slett fordi vi måtte rekke båten.

– Hva sa helsepersonellet på sykehuset når dere plutselig måtte dra?

– Det virket som de var vant med det, sier ordføreren.

Og Benjaminsen er ikke den eneste som er frustrert.

Høyre-topp: Forventer handling fra regjeringen

1. april halverte regjeringen prisene på de såkalte FOT-rutene, ruter i distriktene som staten betaler deler av for å ha et flytilbud.

Allerede da var både ordførere, samferdselsdepartementet og Widerøe ute og luftet bekymringer – i større og mindre grad.

Og nå har altså mange av bekymringene slått til.

Én knapp uke frem i tid er alle avgangene fra Bodø til Svolvær i Lofoten utsolgt. Foto: Skjermdump Widerøe

NRK skrev mandag om Roy Otto, som på grunn av flyrutene måtte reise 13,5 timer for en kort konsultasjon på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Han er ikke alene, noe som har ført til at det regionale helseforetaket Helse Nord har slått alarm rundt pasientreiser i Nord-Norge.

Nylig sendte de et brev til Samferdselsdepartementet hvor de omtalte utfordringene som har oppstått.

– Flytilbudet i Nord-Norge er begrenset, og det har blitt vanskeligere etter de endringene som ble gjort nå fra 1. april, sa rådgiver med ansvar for pasientreiser i Helse Nord, Bernt Nerberg.

Samferdselsdepartementet svarte blant annet at:

Tilbudet må få virke over noe tid før vi kan ta stilling til et eventuelt behov for endringer.

Les hele svaret til departementet nederst i saken.

Det svaret fikk stortingspolitiker fra Nordland, Bård Ludvig Thorheim (H), til å reagere.

– Jeg så at Samferdselsdepartementet sa at dette skulle «gå seg til». Jeg blir forskrekket når jeg ser den type kommentarer når man vet at det er pasienter som har store vanskeligheter bare med å komme seg med flyet.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) forventer at regjeringen tar grep rundt FOT-rutene, etter at trafikken har økt kraftig på tilbudet. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Han sier at Høyre fikk gjennomslag for at flytilbudet skulle evalueres etter prisnedsettingen i behandlingen at Nasjonal transportplan (NTP).

– Jeg forventer at regjeringen starter med det arbeidet med én gang, og ikke snakker om å la ting gå seg til.

Han mener regjeringen burde forutsett problemene som nå oppstår, og gjort grep før de oppsto.

Departementet: Kan være aktuelt å sette inn flere fly

NRK har forelagt Samferdselsdepartementet kritikken fra Thorheim, og stilt spørsmål om hvor lenge departementet må vente før de kan ta stilling til om det er behov for endringer.

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) svarer at målet til regjeringen har vært å gjøre flyprisene billigere slik at folk kan reise mer.

– Vi har vært åpne på at én konsekvens er at det er stor usikkerhet når vi gjør et så stort grep på pris, og det kan derfor være behov for å gjøre justeringer.

Tom Kalsås (Ap) er statssekretær i samferdselsdepartementet. Han sier regjeringen nå vil gå gjennom ordningen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

I første omgang sier departementet at de vil motta statistikk fra Widerøe, som opererer de aller fleste FOT-rutene i Norge.

Her vil de se hvor det er størst press, slik at de kan vurdere tiltak sammen med flyselskapet.

– Den innledende statistikken viser at antall fulle avganger økte fra 16 prosent til 21 prosent sammenlignet med i fjor, men det er sannsynligvis større press på populære avganger, sier han og legger til:

– Det kan derfor være aktuelt å sette inn flere fly når vi ser helheten.

Kalsås kommenterer ikke når dette kan skje.

Widerøe opererer de aller fleste FOT-rutene i Norge. Flyselskapet DAT har også noen ruter. Foto: Marius Guttormsen / NRK

På lengre sikt vil regjeringen utrede hele innretningen til FOT-ruteordningen.

– Selv om vi har prioritert mer penger til dette, så får vi ikke nødvendigvis de resultatene vi ønsker oss.

Flere har tatt til orde for å innføre en beboerordning, slik at fastboende får sponset deler av billettprisen i distriktene, noe Kalsås sier departementet vurderer.

En lignende modell har blitt brukt i Spania.

I tillegg vil de få en faglig vurdering om hvordan de kan få mest mulig flytilbud ut av hver krone brukt.

– Det viktigste for oss er å ha et godt tilbud til en billig pris. Det fortjener og trenger folket i nord, avslutter statssekretær Kalsås.

Les hele svaret fra Samferdselsdepartementet «Pasientreiser er en viktig brukergruppe av FOT-rutene. I forberedelsene til kjøpet av dagens FOT-ruter, har det vært gjennomført grundige prosesser tilbake til 2022. Det har blant annet vært egne innspillsrunder og en egen høring av en ekstern transportfaglig utredning. Helseforetakene involveres via fylkeskommunene i alle innspillsrunder før utlysning av ny kontraktsperiode. Før fastsettelsen av det endelige ruteprogrammet har operatørene også innhentet synspunkter fra blant annet kommuner, fylkeskommuner, lufthavnoperatør og helseforetak – blant annet for å best tilrettelegge rutetidene til lokale ønsker, innenfor avtalenes rammer. Som følge av denne dialogen ble det blant annet gjort en endring for rutene som i utgangspunktet skulle tilrettelegge for dagsreiser mellom Helgeland og Tromsø. Den opprinnelige omleggingen førte til svært tidlige morgenavganger fra de fire lufthavnene på Helgeland, og i samråd med blant andre Helgelandsrådet og Polarsirkelrådet valgte Widerøe å søke om å få avvike fra kravet til tidlig landing i Bodø. Forbindelsen til Tromsø løses nå i hovedsak med overgang i Trondheim, som også var tilfelle i forrige avtaleperiode. Samferdselsdepartement har god dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om pasientreisetilbudet, og vi er kjent med at helseforetakene har dialog med flyselskapene som opererer både FOT-ruter og kommersielle flyruter i Nord-Norge, og at de følger situasjonen nøye i hele landsdelen. Tilbudet må få virke over noe tid før vi kan ta stilling til et eventuelt behov for endringer. På kort sikt følger Samferdselsdepartementet opp henvendelser og andre problemstillinger i den kontinuerlige kontraktsdialogen med FOT-operatørene – innenfor rammen i avtalene, bevilgede midler og tilgjengelig flykapasitet. Med tanke på rutetilbudet på lengre sikt planlegger vi å gjennomføre en utredning som skal se på hvordan staten kan videreutvikle og optimalisere det regionale flyrutetilbudet i Norge innenfor budsjettrammen som brukes på FOT-rutene i dag.»