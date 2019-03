LO-topp vil verne Lofoten – men først vil hun konsekvensutrede

Leder i Fagforbundet, Mette Nord vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja i fremtiden. Hun velger dermed en grønn vei for Arbeiderpartiet, skriver VG.

– Fossilt brensel er en energikilde som må fases ut på sikt, på grunn av miljøet. Lofoten, Vesterålen og Senja er et unikt naturområde, og derfor må det vernes.

For tidlig

I 2017 ble det inngått et kompromiss i Arbeiderpartiet som freder de fleste områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men konsekvensutreder Nordland VI – et havområde like sør for Lofoten. Det kommer ikke Fagforbundet til å gå imot ennå.

Området sør for Lofoten, Nordland VI, er området det strides om på Arbeiderpartiets landsmøte. Foto: Grafikk / NRK

– Vi har vært med på kompromisset og det er viktig for oss å stå ved det frem til neste LO-kongress i 2021. Det er ingen fare for at det faktisk blir utredning før den tid, sier hun.

– Er det sannsynlig at dere vil inngå et liknende kompromiss i 2021?

– Denne saken vil modnes med tid, og i 2021 vil det være et flertall for å verne. Vi mener det er andre bærekraftige, næringer som bør utvikles i det området, sier hun og henviser blant annet til fiskeri.

Mette Nord i Fagforbundet vil varig verne Lofoten, men ikke ennå Foto: Hedvig Bjørgum

Har stor forståelse for jobbene

Nordland Arbeiderparti ønsker ikke å konsekvensutrede Nordland VI, men vil heller ikke varig verne området.

– Vi synes ikke det er riktig å varig verne området, for oljeutvinning kan være viktig i fremtiden. Vi må være teknologioptimister og legge til rette for at vi får teknologi som kan forhindre at olje- og gass forurenser.

En fremtid uten olje og gass betyr at dagens jobber i bransjen vil forsvinne.

– Jeg har stor respekt for dem som jobber i oljerelatert industri. Det er viktige arbeidsplasser både for den det gjelder og for samfunnet. Derfor er det ikke snakk om å skru igjen oljekrana nå, men starte en prosess som gjør at arbeidsplasser og industri blir sikra i Norge.

Les også: Nordland Ap vraker oljeutredning i Lofoten

I strid med flertallet

Mye tyder på at et flertall av delegatene på Arbeiderparties landsmøte i år vil samle seg om full verning av LoVeSe. Da kommer Fagforbundet til å stride flertallet.

– Hvis vi ikke respekterer våre vedtak fattet på LO-kongressen, setter vi kongressens autoritet i ekstrem fare, sier Nord.

Som nevnt er Nordland Arbeiderparti blant dem som sier nei til konsekvensutredning til tross for kompromisset fra 2017.

Åsunn Lyngedal, stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti vil ikke konsekvensutrede i Lofoten, men heller ikke verne varig. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Vi sier nei fordi ordførerne i Lofoten ikke ønsker konsekvensutredning. Vi har hatt borgerlig regjering i seks år, og det har vært uaktuelt for dem, så vi ønsker ikke å jobbe for konsekvensutredning, sier hun.

Selv om det nå ventes strid på landsmøtet, har hun store forhåpninger for neste uke.

– Jeg forventer en god diskusjon, og det er kjempeviktig. Vi vet at det er veldig mange forskjellige meninger på dette området, blant annet fra våre egne unge politikere som er veldig imot all olje- og gassvirksomhet.