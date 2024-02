LNS-rubiner selges på kryptobørs

Entreprenørselskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS, med base i Andøy, gikk i 2017 i gang med å utvinne rubiner på Grønland.

Rubingruva Aapalluttoq, som på grønlendernes språk kalaallisut betyr Det røde fjell, ligger ved Fiskenæsset sørvest på Grønland.

Etter hvert ble Greenland Ruby etablert, der LNS Mining eier 67 prosent.

Forekomsten av den sjeldne edelstenen ble anslått til 400 millioner karat, og er den største kjente forekomsten av rubiner i fast fjell.

Funnet tilsvarer over 70 kilometer med rubiner, som skulle sikre for drift i 10 år, men LNS trodde den gang at det er rubiner nok til å drifte gruven i hele 30 år.

LNS satser satset på å ta ut 40 tonn i året. Dersom alt ble tatt ut på en gang ville markedet bli oversvømt.

Sju år senere er rubingruva stengt, melder VOL.

Rubinsatsingen ble et pengesluk, og Greenland Ruby har tapt rundt 950 millioner danske kroner i 2021 og 2022.

Eierne av Greenland Ruby håper nå at salg av rubiner og safirer på kryptobørs skal gi penger i kassa til et selskap som har tapt nær én milliard danske kroner på to år, skriver E24.

Det skjer gjennom et samarbeid med kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX). NBX samarbeider igjen med The Mint om salget av rubiner og du kan nå gå inn på siden til NBX og kjøpe rubiner der.