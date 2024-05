LKABs kriseplan: Vil busse privatpersoner på Ofotbanen

LKAB gjør alt for å unngå permitteringsvarsel. Nå vil den svenske gruvegiganten busse folk for å erstatte persontrafikken på Ofotbanen, melder nettstedet Metal Supply.

Problemene rundt Malmbanan, som strekningen heter på svensk, har vært store lenge.

Tidligere i vår varslet LKAB at situasjonen var i ferd med å bli uholdbar og at permitteringer på opptil 300 personer kan bli en konsekvens. Persontrafikken tar så mye av kapasiteten på strekningen mellom Kiruna og Narvik at den overstiger jernmalmtransporten til LKAB.

NRK har tidligere fortalt at jernmalmlagre verdt flere milliarder hopert seg opp ved LKABs anlegg i Kiruna etter to dramatiske togavsporinger stengte Ofotbanen i en lengre perioder.

LKAB og Kaunis Iron ga det svenske Trafikverket forslaget om å stoppe persontrafikken på Malmbanan for å få bukt med problemene, men da selskapene ikke fikk gehør for sitt forslag, tar LKAB nå eget initiativ.