Lisbeth takla dottera sin død med å ta over eit gravferdsbyrå

Lisbeth Markussen Tømmerås er på badet ein haustkveld i 2003.

Ho steller sonen sin på fem år og gjer han klar for natta.

Å passe på og vere saman med ungane, er det beste Lisbeth veit om.

På same tid er dottera, Lena (12), på den einaste plassen ho får lov å gå utan å seie frå: På skulen og leikar i eit svært leikestativ.

Mens sonen til Lisbeth er i badekaret, får ho ein telefon.

Det er ei fortvila jentestemme, venninna til dottera, som pratar usamanhengande.

12 minutt seinare er Lena på sjukehuset. Det hastar å få ho over på operasjonsbordet.

Det var på Østbyen skule i Bodø at Lena leika med venninnene i leikestativet, i 2003.

– Håpet var der

– Eg skjønte at det var alvorleg. Men ikkje så alvorleg, nei.

Inne på eit kvitt venterom utan stolar å sitte på, går minutta i sirup.

På veg til sjukehuset hadde hjartet til Lena slutta å slå. Alvoret treffer Lisbeth når ho kjem fram, og ho spør om dottera er død.

– Svaret var at dei jobba med ho. Så håpet var der, seier Lisbeth.

Lisbeth og mannen trippar fram og tilbake mens jenta deira svever mellom liv og død.

– Vi berre eksisterte, trur eg. Det var heilt jævlig.

Etter det som kjennest som fleire timar, men som er kanskje femten minutt, kjem legen for å snakke med Lisbeth og mannen.

Lisbeth har alltid sett på det å bli mamma, som det einaste rette. – Det er det største ein kan oppleve rett og slett. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Sterke indre blødingar

«Eg beklagar å måtte seie det, men dottera dykkar er dessverre død».

– Eg hugsar at eg ropte nei. Det er som ein avgrunn kor du berre fell, fell og fell.

Dei indre blødingane som Lena fekk var for store, etter tyngda av stativet som landa over den eine foten hennar.

Kort tid etterpå får Lisbeth og mannen sjå dottera. Lena er framleis varm, og ligg i ei kvit sjukehusskjorte med knappane bak på ryggen.

Lisbeth kryp opp i senga med Lena og rekker handa framfor nesa hennar.

Lena Markussen Tømmerås var 12 år då ho døydde. Ho brydde seg om musikk og historieskriving, og hadde ein sterk rettferdig sans. Ein dag kom ho heim med blåleppe for å ha forsvart ei venninne på skulevegen, seier Lisbeth og humrar. Foto: Privat

– Eg måtte forsikre meg om at ho var død.

Sjølv om Lisbeth er klar over realiteten, er kroppen i sterk fornekting på same tid.

Men ho har ikkje anna val enn å vere sterk for dei andre ungane. Heime står oppgåvene i kø.

Ei straffesak

Fornektinga blir med Lisbeth heim.

– Eg kunne høyre at ho ropa på meg. Det var sårt og vondt.

Barnerommet til Lena er fylt med plakatar av superstjerna Avril Lavigne, colaboksar og historiene som ho pleidde å skrive på.

Foreldra tar vare på både matboks og søppel. Mens rommet får stå i fred, må familien ta mange val:

Salmar, blomar og ord til gravsteinen.

– Det var heilt uverkeleg. Eg gjekk vel heilt i stein. Difor skulle eg nesten ønske at det blei filma.

I tida etterpå blir det ikkje mykje rom til å jobbe med sorga for Lena sine foreldre.

For det som skjedde med Lena var ei straffesak.

Det blir startskotet for ein årelang kamp med den eine rettssaka etter den andre.

Ein gravstein frå gravferdsbyrået til Lisbeth og Svein. Sjølv hugsar Lisbeth teksten på Lena sin gravstein på rams. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

« Jungelstativet »

– Fokuset bør jo vere på sorga og tapet. Det å vere i det, og finne ut av ein ny kvardag.

Men sinnet dei kjenner på tar for mykje plass. Dei vil ha svar.

– Sorga og saknet var der heile tida. Men det blei mykje sinne, seier ho.

Rettssakene tar mange år og går heilt til Høgsterett.

Ho er livredd for at det same skal skje med fleire barn, og for at fleire leikestativ skal bli sett opp.

Det verka magnetisk på ungar som ville ha fart og sug i magen. Med fleire stålbjelkar og bildekk på bakken.

Kallenamnet var «jungelstativet» på grunn av alle taua ein kunne slenge seg frå.

Men ekteparet sin søken etter svar, får folk til å reagere.

Det var ikkje alle som kunne forstå at Lisbeth og Svein var fast bestemde på å få plassert ansvar ein plass. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Dommen

Dei fekk mykje pepar for at dei var sinte på enkeltpersonar.

– Men kven skal eg vere sint på då? Skal eg vere sint på kommunevåpenet? Vi kunne ikkje leve med at det ansvaret blei plassert ein plass. Eg trur ikkje vi kunne ha budd i denne kommunen viss det ikkje gjekk den vegen.

Til slutt blir det bekrefta at leikestativet var for svakt.

Det knakk tvers av under barna sin leik.

Produsenten og leverandøren av stativet blei dømt for aktlaust drap. Bodø kommune blei i tillegg dømt til å betale erstatning til Lisbeth og mannen.

– Hjelpte det?

– Vi hadde jo gått så langt vi kunne. Vi kunne ha anka på beløpet, men det blei feil for oss. Det var ikkje pengane vi var interesserte i. Så vi gav oss der.

– Vi har framleis spørsmål, men du må på eit tidspunkt stoppe. For å få eit liv sjølv.

Psykolog: – Får ikkje ha sorga i fred

Psykolog Sidsel Fjelltun jobbar mykje med traume, stress og triste hendingar. Ein ting ho kan seie sikkert er at ein sorgprosess er individuell akkurat slik som menneske.

– Det er inga fasit på korleis ein skal takle sorg.

Og det å miste eit barn, er noko av dei absolutt verste tinga som folk kan oppleve. Ho uttalar seg på generelt grunnlag.

– Når det i tillegg skjer som ei slik ulykke på ein offentleg stad og det blir ein lang rettsleg prosess etterpå, så får ein ikkje ha sorga i fred.

Psykolog Sidsel Fjelltun forklarar at ting som lukt, direkte er kopla til minner og kjensler. Foto: Privat

Det inneber mange spørsmål om kvifor noko har skjedd og kva som kan gjerast med det vidare. Sorga blir rett og slett bunde til administrative hinder.

Og sinne er ein heilt vanleg reaksjon på sorg, særleg når det er ytre omstende knytt til sorga, seier Fjelltun.

Faktisk, kan det hjelpe på å få ting gjort.

– I sinne er det litt energi og evna til å verne om seg sjølv og andre. Og vilja til å få noko gjort, ikkje minst.

Ei uventa vending

Litt etter litt skiftar Lisbeth og mannen fokus. Fleire år er gått sidan Lena døydde.

Den gong var det ein mann frå gravferdsbyrået som var deira store klippe.

Ein som hadde uendeleg med tid og omsorg. Han, og presten, blei deira kriseteam.

Og nettopp denne mannen hadde sådd ei spire, sjølv om ekteparet ikkje skjønte det sjølv den gongen.

Dei sluttar i jobbane sine og tar det mest impulsive valet nokon gong.

– No var eg veldig heldig, seier Lisbeth når bestevenn og ektemann Svein legg armen rundt ho. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Eit gravferdsbyrå?

Eit gravferdsbyrå ligg ute for sal. Mannen til Lisbeth hadde første tanke:

Kunne det ha vore noko?

Ja, det kunne det.

– Eg har alltid vore glad i folk. Det å vere nokon for andre.

Skal dei ha det, må dei vere raske på labben. Og det var dei.

I 2015 blei det å jobbe tett på død og sorg sjølve levebrødet deira. Det har lært dei mykje om å leve.

Kanskje er ikkje det å jobbe i eit gravferdsbyrå så dystert som vi andre kan tenke?

Byrået heiter Bergs Begravelsesbyrå, etter mannen som selde dei byrået. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Forholdet til døden har endra seg

– Nei, eg trur ikkje det. Alle eg har snakka med, elskar jobben sin.

Og at det går an å kjenne på glede, og meining, igjen.

– Det har betydd mykje for meg og Svein å hjelpe andre i same situasjon. Hjelpe dei å gjere. Hjelpe dei å tenke.

Det går ikkje an å sette ein strek når slikt skjer. Men ein kan skape ein fin avskjed. Og starte på ein ny del av livet.

– Eg har veldig stor tru på at det er viktig med ein seremoni og ein avskjed. At du må gjennom det å ta avskjed før du kan starte på kvardagen vidare.

Med det sagt, er ho ikkje mindre redd for at noko skal skje med dei ho er glad i.

Likevel har ho eit meir naturleg forhold til døden enn før. Då ho var ung tenkte ho mykje på døden, forklarar Lisbeth.

– At ein dag, så skal ein døy.

– No er det naturleg. Noko alle skal.

Sorg rommar meir enn berre mørke, meiner Lisbet.

Minnemarkering ti år etter at Lena Markussen Tømmerås døde Far hjelper lillesøster å tenne et lys for storesøsteren hun aldri fikk møte. I forgrunnen ser vi moren. Foto: Bente H Johansen Lillesøster setter lyset ned på Lenas grav. Foto: Bente H Johansen Lenas mor, Lisbeth Markussen Tømmerås. Foto: Bente H Johansen Venner og kjente trosset været for å minnes Lena. Midt i bildet ser vi Lenas far, Svein Tømmerås. Foto: Bente H Johansen Lena ville vært 22 år om hun hadde fått leve. Foto: Bente H Johansen Lenas venniner markerer at Lena døde. Foto: Bente H Johansen Venner og familie la ned blomster på graven. Foto: Bente H Johansen

Kvardagsglede

– Sorga kan også vere fint på eit vis. Det er også vegen vidare, seier Lisbeth.

Ho har slutta å kjempe imot.

Sjølv om minna ofte blir vekt til liv, spesielt om hausten når luktene tar sin naturlege plass.

– Eg har i alle fall slutta å kjempe imot. Og lar det kome. Og det trur eg er viktig heilt frå starten, å la det kome, og ikkje kjempe imot.

Du kan også høyre heile historia med Lisbeth i podkasten Øyeblikket, i NRK Radio:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Leikestativet».

Det speler inga rolle om det er gråt, sorg eller sinne, seier Lisbet.

– Ein kvar reaksjon er betre enn ingen reaksjon.

Saman har dei tatt tilbake kvardagen som er fylt med humor og glede, trass alt.

– Eg trur det blir desto viktigare når ein opplever noko slikt. Kvardagsglede, rett og slett.