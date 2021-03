Først solgte de leiligheten. Så gikk bilen og møblene. Han sa opp jobben i helsevesenet, mens hun fikk innvilget permisjon fra jobben som barnevernspedagog.

I mai i fjor – midt under koronanedstengingen – kastet de loss og satte kursen nordover. Uten en eneste konkret plan.

– Vi ante ikke hva vi gikk til, men vi bestemte oss for at dette vil vi gjøre.

Line Hansen (47) og Hans Petter Petersen (45) beskriver det som en befriende prosess.

– Det var selvsagt en rar følelse å levere fra seg nøkkelen til leiligheten og dra ned i seilbåten. Samtidig var det veldig oppløftende.

Paret fra Bergen har vært på tur i snart et år. Akkurat nå ligger de fortøyd i småbåthavna i Ballangen i Narvik.

De har allerede bestemt seg for at det blir et år til. For sånn kan det gå når man blir hodestups forelsket i Nord-Norge.

– Det er helt vilt for en kyst vi har. Jeg kunne vært her i flere år uten å bli ferdig. Det er noe helt annet å seile langs kysten enn å kjøre E6 nordover. Du trenger ikke reise ut av Norge for å oppleve ditt livs eventyr, sier Line.

Selv hadde hun knapt satt sine bein i en seilbåt før hun plutselig eide en.

NORDLYS: Midt under koronaen kastet paret loss fra Bergen. I dag ligger de fortøyd i småbåthavna i Ballangen i Narvik kommune.

Det var samboeren som drømte om å bo i seilbåt. Likevel er den nye livsformen en kombinasjon av begges drømmer.

– Jeg drømte om å tilbringe tid i Nord-Norge. Etter litt drodling kom vi fram at hvis vi kjøpte seilbåt og dro til Nord-Norge, ble det vinn-vinn. En perfekt kombo.

Line og Hans Petter forteller at de har tatt seg svært god tid på turen nordover. Ikke bare for å kunne nyte naturen langs kysten.

Det er nemlig med seiling som med all annen læring. Man må begynne et sted.

De innrømmer at det tidvis har vært en læringskurve å ha et flytende hjem, løsrevet fra infrastrukturen på land.

Line Hansen er spesielt begeistret for Helgelandskysten. – Nordland har uendelig mye mer å tilby enn Lofoten. Foto: Privat

– Den første uka var ganske nervepirrende. Selv om det var mai måned startet turen i sterk nordavind og haglbyger. Men det gikk seg til. Stad ble en milepæl, sier Hans Petter.

De snakker varmt om Norskekysten. Sunnmøre og Nordmøre. Og godværet de fikk langs Helgelandskysten og nordover mot Bodø og Steigen. Solrike dager hvor de kunne seile i T-skjorte og shorts sammenhengende i 8 timer.

Om bord lever de tett på hverandre 24-timer i døgnet. Det er kanskje litt trangt under dekk, men her har samboerparet alt som trengs til det gode liv; varme, toalett, kjøleskap, wifi – og hverandre.

FLYTENDE HJEM: Seilbåten «Sol» er en Hunter Legend på 36 fot. – De er klassifisert for alle hav. Denne typen er noe bredere enn en del andre merke i samme lengde. Som igjen gir meget gode løsninger under dekk. I tillegg seiler hun meget godt, sier paret. Foto: Frida Brembo / NRK

Samtidig innrømmer de at det er en overgang å komprimere en leilighet inn i en seilbåt på 36 fot.

– Det er ikke plass til noe overflødig på en båt. Det blir litt sånn en bukse inn, inn bukse ut. Og det er jo egentlig en gave. Å slippe å ha masse ting er utrolig befriende, og en del av det som gjør denne livsstilen så bra, mener Hans-Petter.

– Vi bor i naturen og fisker middag rett fra baugen. Fantastisk deilig å stå opp og være på havet, supplerer Line.

Fikk jobb underveis

At akkurat Ofoten ble vinterhavn kan de takke restene av den tropiske stormen «Sally», som herjet kysten av Nordland i september i fjor.

Kraftig vind påførte båten skader, som måtte repareres. Det fikk de hjelp til i Ballangen.

URBANT SKIANLEGG: Den spektakulære utsikten fra toppen av Narvikfjellet er unik, og anleggets traseer nærmest ender i fjorden. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Men det var ikke det eneste lykketreffet i Ofoten. De oppdaget nemlig at det var skisenter og perfekte fjell for skikjøring i Narvik.

Og på Narvikfjellet skisenteret var de så heldige at de fikk jobb.

– Vi har vært vanvittig heldig som har fått jobbe i vinter. Midt under koronaen og ellers vanskelige tider, sier Line.

For selv om de har lært seg å leve spartansk er det hele tiden utgifter, som gjør at de er avhengig av å jobbe underveis.

Nå skal paret jobbe i Narvik ut april. Deretter går turen videre nordover.

I første omgang Vesterålen og Senja. De krysser fingrene for fortsatt snø i fjellene der, slik at de kan ankre opp båten, ta med skiene og få med seg toppturer.

– Vi elsker friheten dette livet gir oss, Line Hansen og Hans Petter Petersen. Foto: Privat

Utover våren planlegger de alpine gåturer og klatreturer – parets store lidenskap.

Aldri en kjedelig dag

Det er åtte år siden at Hans-Petter la merke til Line i en klatrehall i Bergen. Da han senere traff henne på fjelltur, fikk han henne på skuddhold.

Litt ute i samtalen tok han mot til seg og spurte om hun var singel. Det var hun.

Da de ble kjærester lovte de hverandre å sørge for at de aldri skulle ha en kjedelig dag sammen. De mener selv de har klart å holde løftet sitt.

Jakten på naturopplevelser og lysten til å se andre steder og treffe nye mennesker deler de. Men også en rastløshet. Suget etter utfordringer.

FRILUFTSLIV: Line og Hans Petter ser fram til sommer og flere fjellturer i nord. Foto: privat

– Det hjelper å ha samme interesser og verdigrunnlag. Da vi bestemte oss for å kvitte oss med gjeld og andre ting som låser deg, ga det oss en sinnssyk mulighet. Den må vi bruke så lenge vi kan.

Reise i pandemiens tid

Å være på reise mens store deler av samfunnet er nedstengt, gir noen perspektiver.

– Når du bor på seilbåt er du veldig fri. Koronaen har i liten grad påvirket oss på samme måter som andre. Å være ute i naturen gir ro i kropp og sinn.

Paret ser ut på Ofotfjorden. Og gleder seg til fortsettelsen.

ELSKER NORD: – Det er så utrolig mye å gjøre i Nord-Norge at den tida vi har satt av her ikke er nok. Så blir trolig en vinter til, sier Line Hansen. Foto: Frida Brembo / NRK

– Vi savner egentlig ikke bylivet, mot det vi opplever nå. Vi drar med oss hjemmet vårt og flytter rundt. Nå er vi her for en stund, men snart går turen videre. Det er en vanvittig frihet. Bare fire trosser som holder oss på plass, så er vi på neste sted. Så er det vinden som tar oss av gårde, og det gjør det ekstra fint.

Boom i båtmarkedet

Line og Hans Petter er ikke de eneste som har var valgt båt som boform de siste året.

Axel Nissen-Lie er seiler og journalist i Seilmagasinet. Han forteller at koronaen har gitt en ekstrem etterspørsel etter båter, ikke bare i Norge, men over hele verden.

– Særlig er seilbåter i skuddet. Men hele båtmarkedet har gått bananas. Vi ser også en sterk økning av folk som renoverer gamle båter.

MIDNATTSSOL: Det går mot lysere tider og kvelder som dette. Foto: Privat

Det at vi ikke kan reise som før gjør at mange norske båteiere for alvor har oppdaget norskekysten. Det er en kjempespennende utvikling, mener Nissen-Lie.

– Ved å bo på en båt gjør folk mer mobile. Tar dette av vil det kunne gi helt nye muligheter for sysselsetting i distriktene. Men det krever nok at kommunene ruster opp havnene sine, slik at de kan tilby båtfolket god infrastruktur, tror Nissen-Lie.

5 råd for deg som vil bo på en seilbåt

Line og Hans oppfordrer folk som virkelig drømmer om å bo slik, om å hoppe i det. Samtidig har de noen gode råd på veien:

Vær forberedt på at det hele tiden er noe å ordne og reparere.

Finn en god og trygg vinterhavn i god tid før vinteren.

Lev i nuet, men planlegg framover.

Vær nøye. Båten er hjemmet ditt. Men blir du for detaljfiksert vil du aldri finne ro.

Smil mye og nyt friheten.