Linda våknet til snø i dag: – Vi ble ganske overrasket

– Det er nesten så vi har lyst til å rømme sørover nå, men vi nordlendinger er jo evige optimister så sommeren kommer nok etter hvert, sier Linda Bendiksen Dypvik til NRK.

Hytta til Bendiksen ligger på Bjørnfjell, og i natt dalte snøen ned og la seg på bakken. Brøytebilene i Narvik kommune måtte opp på fjellet for å brøyte snø, etter at snøen hadde lagt seg over E10 på Bjørnfjell.

– Vi ble ganske overrasket da vi våknet og så snøen som hadde lagt seg. Vi valgte å dra hjem, men drar nok opp igjen på hytta så snart snøen forsvinner. Veien var brøytet så hjemturen gikk fint, forteller Bendiksen Dypvik.

– Værgudene kunne godt fordelt været over hele landet

Som NRK meldte før i dag var det snø over enkelte fjelloverganger i Nord-Norge. Saken skapte stort engasjement i sosiale medier og flere personer sendte inn bilder av snøkaoset. En av disse var Ann Myrbakk Andersen.

Hun kjørte i dag tidlig fra Sortland mot Tromsø. Da hun kom over Gratangsfjellet begynte snøen å dale ned.

Ann Myrbakk Andersen ble nødt til å senke farten, da hun kom med sommerdekk over Gratangsfjellet. Foto: Privat

– Jeg har sommerdekk på bilen, så for å kjøre i disse forholdene var jeg nødt til å senke farten. Sikten over fjellet var også dårlig, på grunn av tett tåke.

Nordlendingene er vant til snø og kulde om vinteren, men når det snør i juni er det mange som går litt lei av været.

– Jeg vet jo hvor vi bor, men jeg synes værgudene kunne fordelt varmen litt bedre. I sør tror jeg de føler de har det mer enn varmt nok, og vi i nord trenger noen plussgrader på gradestokken. Så om vi kunne fått 10–12 grader fra sør, så hadde jeg vært veldig fornøyd, forteller Myrbakk Andersen.

– Går mot sommer i Nord-Norge også

– Det er et skikkelig drittvær her nå. Det regner og snør. Jeg har nettopp kjørt forbi Bardufoss og der var temperaturen tre grader, sier Ann Myrbakk Andersen.

Mens folk i Sør-Norge bader og soler seg, kunne nordlendingene i dag ta på seg skiene på enkelte steder i Nord-Norge.

Statsmeteorolog i Tromsø, Eirik Mikal Samuelsen, fortalte tidligere i dag til NRK at det snart går mot sommer også i Nord-Norge.

– Det ser ut til at kaldværet varer til fredag, også blir det mildere inn mot helgen. Det gjelder for hele Nord-Norge. Hvor bra været blir er vanskelig å si, men det blir i det minste litt varmere.

– Kommer tropevarmen til «søringan» til å fortsette?

– De vil fortsatt ha ganske bra vær denne uken, men det er meldt om noen nedbørsmengder neste uke.