Norske elever dropper båt-evakuering fra Israel: – Løsningen burde kommet tidligere

Etter planen skulle de 14 norske elevene fra Helgeland Folkehøgskole være i Israel i to måneder for å delta på bibelskole.

Tre uker etter avreise fra Norge havnet de midt i en høydramatisk situasjon. Siden da har de tilbragt flere dager i bomberom i storbyen Tel Aviv.

Inntil i formiddag var planen å reise med båt fra Haifa til Kypros torsdag, og deretter fly hjem.

Nå øyner de imidlertid en langt raskere hjemreise.

– Skulle ønske den kom tidligere

Onsdag formiddag ble det nemlig kjent at utenriksdepartementet (UD) nå setter opp et fly som kan bistå med å frakte norske statsborgere hjem fra flyplassen Ben Gurion i Tel Aviv i Israel.

Etter planen skal flyet gå onsdag kveld.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier i en pressemelding at departementet de siste dagene har jobbet sammen med Norwegian får å få satt opp fly. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

– Sikkerhetssituasjonen i Israel og i de palestinske områdene er svært krevende. Det har gjort det vanskelig for norske statsborgere å reise ut. Derfor tilbyr nå regjeringen denne muligheten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norske statsborgere som ønsker å benytte denne muligheten til å evakueres mot at de betaler, er blitt bedt om å sende e-post til UD.

Generalsekretær Jarle Råmunddal i Den Norske Israelsmisjon sier de nå håper å få elevene på flyet onsdag kveld.

– Vi som har ansvar for menneskene der nede skulle gjerne sett at UD kom med løsningen før eller signalisert det før, men vi er veldig glade for at den kom nå.

Kaller UD arrogante

Tirsdag kveld ble det klart at elevene likevel ikke kom seg ut av landet med fly, og derfor heller planla evakuering med båt.

Linda Helen Haukland er kritisk til Utenriksdepartementets håndtering av elevene.

Pastor Eyvind Volle forklarte overfor avisa Dagen at å reise ut med fly ville betydd en lang bussreise i den sørlige delen av landet, som har vært gjenstand for rakettangrep de siste dagene.

– Ungdommene våget ikke å ta reisen, noe jeg tenker er lett forståelig, sier Linda Helen Haukland.

Hun er sentralstyremedlem og påtroppende gruppeleder for Nordland KrF, og kritisk til måten norske myndigheter har håndtert krisen.

– Når foreldrene ringer UD for å be om hjelp møter de ikke bare passivitet, men reglerett arroganse fordi elevene ved Helgeland Folkehøyskole ikke tok bussturen forbi Gaza til Eilat, og ble med det privat bookede flyet tirsdag kveld, hevder Haukland.

Regjeringen evakuerer fra Tel Aviv mot betaling

Haukland legger til at det enda er knyttet usikkerhet til hjemferden.

Dette fordi ungdommene har fått beskjed om at de skal registrere seg, men ikke om at de faktisk får komme om bord på flyet.

– Det er uforståelig at ikke man har hentet dem hjem før denne beslutningen i dag, sier Haukland.

Lørdag morgen ble det skutt flere titalls raketter mot Israel fra Gazastripen. Foto: Reuters

– Har du forståelse for at det er vanskelig å fikse transport på en trygg måte i en krigssituasjon?

– Det som har vært vanskelig er at UD har gitt beskjed om at man må finne veien hjem selv og ta initiativ, og at UD ikke kom til å sette opp transport.

– Det har vært manglende handling og et uttrykk for at man ikke tar ansvar for borgerne sine i et land med krigslignende tilstander.

UD: – Har forståelse for at mange er redde

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i UD skriver i en e-post at de har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de reisende og at mange er redde.

– Norge har arbeidet med å kartlegge alternative utreisemuligheter, og vi har nå satt opp et fly som kan bistå med å frakte norske statsborgere hjem fra flyplassen Ben Gurion i Tel Aviv.

Henrik Hoel svarer at UD har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon. Foto: Regjeringen

Han skriver videre det var viktig å ha en trygg løsning på plass hvor alle sikkerhetsvurderinger var tatt, før UD gikk ut med informasjon om det de jobbet med.

– Det har gått, og går også fortsatt enkelte kommersielle flyvninger, legger Hoel til.

Jarle Råmunddal i Den Norske Israelsmisjonen sier det viktigste er å få elevene hjem, og at de må ta stilling til egenbetalingen senere.

Etter forholdene forteller Råmunddal at elevene har det bra og at de har blitt ivaretatt på en god måte.