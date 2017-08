Likfunn i Danmark løser norsk drapsgåte

Den spesielle saken ble først tatt opp i Ofoten tingrett i 2015. En kvinne forsvant fra malmskipet «Anangel Explorer» i 2014, og politiets etterforskning førte til at påtalemyndigheten mente kvinnens forlovede, en gresk skipsoffiser, hadde begått forsettlig drap.

Politiet fant aldri liket, noe som gjorde bevisførselen krevende for påtalemyndigheten. Skipsoffiseren ble likevel dømt for forsettlig drap i 2015, som en av svært få i Norge som er drapsdømt uten et likfunn.

Nå viser det seg at liket ble funnet på en strand nordvest i Danmark i 2014, skriver Fremover. Ifølge avisen tok derimot identifiseringen svært lang tid, og først i november 2016 skal politiet i Norge fått beskjed.

Utfordrende etterforskning

– Skipet var på vei fra Nederland til Narvik, og det var veldig mange nasjoner involvert, med blant annet fornærmede fra Ukraina og tiltalt fra Hellas. I tillegg var det uvisst hvor skipet befant seg da kvinnen forsvant, forteller politiadvokat Siv Remen i Narvik.

Hun forteller at etterlysningen av kvinnen også gikk ut til politiet i Danmark, men uoverensstemmelser mellom etterlysningen og identifiseringen av kvinnen gjorde at det tok lang tid før likfunnet i Danmark ble knyttet til kvinnen.

Politiadvokaten mener at likfunnet bekrefter at dommen mot den dømte skipsoffiseren var riktig.

– Det at liket nå er funnet gjør at vi har fått en bekreftelse på at hun ikke er i live, og at det var rett at den tiltalte ble dømt. Det har vært en stor belastning for de etterlatte at liket ikke var funnet, men de har nå fått svar, sier Remen.

Mannen ble pågrepet om bord i malmskipet «Anangel Explorer». Skipet var da ankommet Narvik etter å ha reist fra Nederland. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Dumpet i sjøen

I dommen fra Ofoten tingrett i 2015 konkluderte tingretten med at den ukrainske kvinnen opplagt måtte være død og dumpet av grekeren i sjøen utenfor Amsterdam. Retten mente mannen forsettlig hadde drept forloveden inne på sin lugar om bord på skipet «Anangel Explorer» en gang i tidsrommet mellom 30. september og 2. oktober i 2014.

Skipet fortsatte senere sin ferd til Narvik, hvor mannen ble pågrepet. Mannens forsvarer, Øyvind Bergøy Pedersen, har ikke blitt informert om identifiseringen av kvinnen før avisen tok kontakt denne uken.

– Jeg ble nylig gjort kjent med likfunnet, men vet foreløpig ingenting om omstendighetene. Dette er i aller høyeste grad relevant for saken, forteller Pedersen til NRK.