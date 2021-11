Fnyser av halvannen million til likestilling til sjøs: – Holder ikke til et hus engang

Det er snart to måneder siden Susanne Mortensen skrev et innlegg på NRK som rystet en hel næring.

Den unge fiskeren mente ingen jenter burde begynne som fisker. Grunnen var mengden trakassering og mobbing hun hadde opplevd om bord på fiskebåten.

Ett av tiltakene som ble satt i gang i august, var å gjøre 1,5 millioner kroner søkbar for å øke likestillingen i bransjen.

– Vi har sagt at vi skal ha mer likestilling og en storrengjøring i arbeidslivet. Det må også omfatte fiskerinæringen som jeg har ansvar for, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Men det er ikke alle som mener at rengjøringen er så stor som nødvendig.

– 1,5 millioner er ikke nok til å kjøpe et hus en gang, så det kommer ikke til å løse problemet, sier Susanne Mortensen.

Kun fire har søkt

Fristen for å søke om pengene går ut i dag.

Antallet søknader som har kommet inn er ikke mange. Kun fire har søkt så langt.

Det trenger ikke være negativt, sier Mortensen.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil ha storrengjøring på holdninger i egen næring. Foto: Hans Andreassen / NRK

– Jo færre som søker, jo mer blir det til hver enkelt. De som har søkt har nok en god begynnelse og en god plan på hvordan de skal bruke pengene.

Selv om hun syns summen er for liten, ser hun også positivt på situasjonen.

– Det er likevel mer enn det vi hadde i fjor, og som er øremerket til arbeidet. Jeg håper at de som får penger vet at folk følger med på hva som skjer med disse pengene fremover.

Organisasjonen som 23-åringen er med i, «Hun fisker», har søkt på pengene for å kunne skape et møtepunkt for kvinnelige fiskere.

– Jeg vet at veldig mange jenter føler seg alene fordi vi sjelden er mer enn én jente om bord på fiskebåtene om gangen. Det å kunne møtes og snakke er en god start. Jeg har aldri snakket med kvinnelige fiskere på den måten før jeg skrev kronikken min.

Foto: privat

– Beløpet vil ikke flytte debatten

Noen som kommer til å søke på disse midlene er Norges Fiskarlag.

Generalsekretær Sverre Johansen sier at de ønsker å lage en holdningskampanje.

Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag. Foto: Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen / NRK

– Vi ser for oss at det er nyttig å bruke penger på en holdningskampanje. Vi har sett diskusjoner at det handler om bevisstgjøring, så da kan dette være et godt virkemiddel.

Johansen sier at det er naturlig at de søker på midlene, og at de kan nå ut til mange fiskere med budskapet sitt.

Johansen anerkjenner at beløpet ikke er nok til å drive noen revolusjon, men at dette kun er begynnelsen for å få til en endring.

– Det er et viktig signal til næringen om at staten prioriterer dette her. Nå er ikke beløpet selv noe som kommer til å flytte debatten mange hakk. Men beløpet kommer med for å sette i gang noen tiltak. Det må selvfølgelig jobbes over tid uansett.