Leter etter torskeegg fra oppdrett

Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet jakter torskeegg ved Meløy i Nordland og i Voldsfjordenområdet i Møre og Romsdal. Målet er å finne ut om rømt oppdrettstorsk gyter i områdene, skriver Fiiskeridirektoratet.

To tokt har blitt gjennomført denne måneden og ett tredje et planlagt like over påske.

Innsamlingen foregår med håv for å fange opp torskeegg i vannmassene.

– Kunnskapsinnhenting er hovedmålsettingen vår, sier Britt Leikvoll, seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet.

– Vi vet for lite om hvordan torskeoppdrett påvirker økosystemet rundt, og vi er særlig interessert i å vite mer om gyting fra oppdrettstorsk og hvordan dette kan påvirke de ville torskebestandene. Dette er spesielt viktig nå som denne delen av oppdrettsnæringen vokser, sier hun.

Toktene er en oppfølging av et tilsvarende eggtokt i fjor (Havforskningsinstituttet).

I fjor påviste Havforskningsinstituttet egg fra oppdrettstorsk ved Meløy.

Resultatene er oppsummert i en rapport til Fiskeridirektoratet (pdf).

– Vi har et meget godt samarbeid med Havforskningsinstituttet. Spesielt i slike saker hvor vi drar nytte av hverandres erfaringer og kompetanse, sier Leikvoll.