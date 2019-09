Leter etter mann i 40-årene etter bombetrussel mot flyplass

Det var onsdag formiddag det ble ringt inn bombetrusler.

Først mot Alstahaug tingrett, og noe senere mot Sandnessjøen lufthavn.

Oppringningen skal ha blitt gjort fra et skjult nummer.

– Vi fikk en anonym oppringning. Vedkommende sa noe sånt som at «tingretten går i lufta, dette er farlig, det er bare å komme seg ut», fortalte en av de ansatte i tingretten til Helgelands Blad.

Fredag opplyser politiet at en mann i 60-årene fra Trøndelag er siktet for å ha fremsatt trusler mot Alstahaug tingrett og mot politiet.

– En annen mann, i 40-årene, er siktet for å ha framsatt truslene mot Sandnessjøen Lufthavn, sier politiinspektør Linda Rømma i Nordland politidistrikt.

Trusseldramaet i Sandnessjøen To trusler ble ringt inn, både mot Alstahaug tingrett og mot Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Mottar første trussel Alstahaug tingrett mottar en telefon fra et skjult nummer. Ifølge ansatte i tingretten skal en mannsstemme ha sagt «tingretten går i lufta, dette er farlig, det er bare å komme seg ut».

Politiet sperrer av området Politiet ankommer stedet og sperrer av Torolv Kveldulfsons gate. Tingretten og noen få andre butikker blir evakuert, mens politiet sjekker bygget. Justisbygget i Mosjøen blir også evakuert og undersøkt.

Trussel mot flyplassen Enda en trussel blir ringt inn fra en ukjent avsender, denne gangen mot Sandnessjøen lufthavn, Stokka. Lufthavnen har innstilte avganger på grunn av vind, og ingen reisende er ved flyplassen. Personell blir evakuert og flyplassen undersøkt.

Politiet pågriper mann En mann blir pågrepet i Trondheim, mistenkt for å ha ringt inn bombetrusselen mot Alstahaug tingrett og trusselen mot Sandnessjøen lufthavn. Mannen skal være i 50-60-årene. Vis mer

Ber mannen melde seg

Politiet har gjort undersøkelser for å finne ut hvor sistnevnte befinner seg.

Men har ikke fått kontakt med vedkommende

Nå leter politiet altså etter mannen i 40-årene.

– Vi oppfordrer denne personen til å melde seg for politiet, slik at vi får avklart hans eventuelle rolle i saken.

– Å melde seg frivillig vil være fordelaktig for en som er mistenkt for å ha gjort noe straffbart, bemerker Rømma.

Kjent for politiet

Truslene mot Sandnessjøen lufthavn ble fremsatt klokken 12.11 onsdag. Halvannen time tidligere, klokken 10.37, ble det ringt inn en bombetrussel mot Alstahaug tingrett. Alle ansatte i retten ble evakuert, og politiet sperret av området.

De to mennene som nå er siktet i forbindelsene med truslene er kjent av politiet fra før.

Politiinspektøren opplyser også at de to personene kjenner hverandre.

– Mennene er siktet hver for seg, for hver sine handlinger. Politiet utelukker likevel ikke at det er en sammenheng, sier Linda Rømma.

Straffesaken mot mannen i 60-årene er overført til Trøndelag politidistrikt for videre etterforskning, ifølge NTB.