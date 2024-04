Leteaksjon etter savnet mann i Bodø

Det pågår for øyeblikket en leteaksjon etter en savnet turgåer i området sørøst for fjellet Per Kalsatind i Bodø.

– HRS leter etter en person fra et turfølge på tre. Et utenlandsk turfølge i Åselidalen.

Det sier Marielle Bakklund i HRS Nord-Norge til NRK.

Det skal være et utenlandsk turfølge som har meldt ifra. Redningshelikopteret SAR Queen er involvert i søket.

– Det jeg kan si er at frivillige og også alpine redningsgruppe er på vei for å bistå i oppdraget. Det er politiet i Nordland som koordinerer hendelsen.

HRS fikk melding om hendelsen klokka 13:51 onsdag. Helikopteret ble varslet umiddelbart på hendelsen, sier Bakklund. Hun opplyser at det er en nødetatsvarsling som er gjort på hendelsen.

Politiet i Nordland skriver på X at den savnede er en mann.

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, June Strand Jensen, opplyser om at Røde kors, Norsk folkehjelp og en alpin redningsgruppe bistår i søket. Det er bratt terreng i området.

Ifølge Avisa Nordland returnerte redningshelikopteret klokka 15:10 mot Bodø med to personer fra turfølget. De skal returnere i søket med en alpin redningsgruppe.

– Det er bratt i området. Redningsgruppen har god kompetanse på hvordan man kommer seg rundt på fjellet. Det er ikke utfordrende værforhold for helikoptertrafikk, sier Bakklund.

Ifølge Jensen i Nordland politidistrikt er det ingen tegn til at de to andre i turfølget er skadet.