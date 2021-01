Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen klokken 10.27 lørdag formiddag.

– Vi fikk melding om at en person var gått over bord og savnet fra et malmskip på vei inn mot Narvik, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Det ble umiddelbart satt igang et søk etter mannen, men det er så langt ikke gjort noen funn.

Mannen skal ikke vært del av mannskapet på skipet.

Fire sivile båter deltar i søket. Havnevesenet i Narvik har en båt på stedet med overflatereddere fra brannvesenet.

Et ambulansehelikopter fra Harstad har deltatt i søket, men er ifølge Fremover erstattet av en drone fra Ofoten brann.

Skipet snudde straks de oppdaget at vedkommende var borte og markerte posisjonen.

– De har assistert oss og gitt oss god posisjon for hvor dette har skjedd, sier Iversen.

Søket pågår i Ofotfjorden om lag ni kilometer vest for Narvik.

Det 197 meter lange finskregistrerte malmskipet var på vei inn til Narvik for å hente jernmalm.