Lensmann tiltalt: – En sak Spesialenheten ser alvorlig på

Tiltalen er tatt ut av Spesialenheten for politisaker.

Ifølge tiltalen skal mannen ha vært hjemme hos kvinnen som er fornærmet i saken og hjulpet henne, før de to hadde seksuell omgang.

Ifølge tiltalen skal mannen ha skrevet en uriktig bekreftelse på at den fornærmede kvinnen ved tre anledninger hadde avgitt negativ urinprøve, til tross for at han ikke hadde deltatt under prøvetakingen og ikke visste om prøveresultatene var negative.

Bekreftelsen ble lagt ved den fornærmedes klage over vedtak om tilbakekall av førerrett, for å dokumentere rusfrihet.

Fikk tips

– Spesielenheten ble kjent med saken etter et tips i månedsskifte mars/april i år og startet da etterforskning, sier etterforskningsleder Per Martin Utkil ved Spesialenheten til NRK.

Han understreker at dette er en alvorlig sak.

– Her er en det en fornærmet som kan være utsatt for et overgrep, og saken gjør at det kan stilles spørsmål ved politiets troverdighet. Handlingene som er beskrevet innebærer brudd på den tilliten man har som offentlig tjenesteperson, sier Utkil.

Nekter for å ha misbrukt sin stilling

Mannen erkjenner ikke straffskyld for å misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang, ifølge forsvarer Karle Øvereng.

– Han bestrider at det var en utnyttelse av et overmaktsforhold. Utover dette har han ingen kommentar, sier han.

Lensmannen erkjenner imidlertid de faktisk forholdene som gjelder den uriktige bekreftelsen.

Suspendert

Politimester Tone Vangen i Nordland forteller at politiet har opprettet personalsak og at tjenestemannen har vært suspendert fra sin stilling mens saken har vært under etterforskning.