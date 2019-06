Lotte (15) står i kø for nytt diabetes-utstyr: – Vil gi meg en enklere hverdag

Brønnøysundsjenta Lotte Torgnes Høvik (15) har hatt diabetes i seks år.

Hun trener flere ganger i uka, og mener det utstyret hun har i dag gjør det vanskeligere å være aktiv. I dag må Lotte ha med seg ekstra utstyr over alt, for å kunne måle blodsukkeret.

AKTIV: Lotte Høvik Torgnes (15) trener flere ganger i uka. – Det er slitsomt å ha med en ekstra kontroll for å måle blodsukkeret. Foto: Privat / Privat

En ny sensor skal gjøre livet enklere. Men nå har hun venta i over én måned på apparatet som skal gjøre hverdagen bedre.

Når Lotte får det nye utstyret kan hun sjekke blodsukkeret og tilføre insulin med mobilen sin, i stedet for å stikkes hver gang.

– Jeg er ikke er fornøyd med det utstyret jeg har nå, jeg ønsker å få den nye sensoren så fort som mulig, sier hun.

100 søknader i uka

Men det kan ta tid.

Jon Bruun-Hanssen er seksjonsleder for behandlingshjelpemidler på UNN. Han forteller at de har fått over 100 søknader i uka siden begynnelsen av mai.

MOBIL: I dag bruker Lotte Høvik Torgnes (15) den gamle versjonen av Dexcom. Da må hun ha med en kontroll overalt. Når hun får den nye G6 kan hun styre alt fra mobilen sin. Foto: Privat / Privat

Søknadene henger sammen med åtte nye apparater som ble godkjent 1. mai. Der iblant Dexcom G6. Den automatiske blodsukkermåleren med sensor, som Lotte venter på.

Sensoren har lenge vært ønsket av diabetikere i Norge, men har vært forsinket på grunn av at datasikkerhet.

Dataene fra målingene lagres i en sky, og helsemyndighetene har derfor vært redd for at personopplysninger skal komme på avveie.

G6 er det eneste apparatet av sitt slag, som gir brukeren varsel i forkant.

Kaller det en krise

Nå er ikke problemet lenger at sensoren ikke er godkjent av myndighetene.

Det er rett og slett kommet inn for mange søknader på kort tid. Det gjør at de hoper seg opp i Nord-Norge, hvor bemanningen er lav.

Det er kun én person som behandler søknadene fra Nordland og Troms.

Bruun-Hanssen forklarer at den personen har ansvaret for 12000 pasienter, i tillegg til de som skal ha diabetesutstyr. Det er grunnen til at søknadene det har hopet seg opp i nord.

– Ingen hadde sett for seg at det skulle komme så mange søknader på så kort tid, sier Bruun-Hanssen.

Han kaller det en krise, men at de jobber med å finne en løsning. Han kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta.

Må være tålmodig

Svein Asgeir Jensen er styreleder i Diabetesforbundet i Nordland.

BER FOLK VÆRE TÅLMODIG: Svein Asgeir Jensen er styreleder i Diabetesforbundet i Nordland. Han kunne også tenkt seg nye Dexcom G6. Foto: Diabetesforbundet / Diabetesforbundet

Selv om han forstår de som gjerne skulle hatt utstyret for lenge siden, oppfordrer han folk om å være tålmodig.

– Jeg er diabetiker selv, så jeg har mye kunnskap på området. Det er ikke fare for liv og helse selv om de ikke har det nyeste utstyret.

Likevel håper han at barn med diabetes blir prioritert, siden de er i mye aktivitet. Samt eldre brukere med behov for nytt utstyr.