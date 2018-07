Leif (71) og de andre pensjonistene redder sommertrafikken

Å ansette vikarer for å få feriekabalen til å gå opp er vanlig i de fleste bransjer, men sommervikarene hos Torghatten Trafikkselskap har en smule mer erfaring enn de fleste.

Siden han begynte som dekksgutt på Hurtigruten i 1963, har han seilt på alle verdens hav. Men de siste sju årene har 71 år gamle Leif Nybakk holdt ferietrafikken gående på fergesambandet mellom Kilboghamn, Sørfjorden og Jektvik som forbinder Kystriksveien i Rødøy kommune.

– Jeg slår plen om sommeren og kjører snøfreser om vinteren. Jeg er jo pensjonist, men jeg kan jo gjøre noe annet også, ler den rutinerte sjømannen.

Nybakk synes det er fantastisk å fortsatt kunne være på sjøen. Spesielt når sola skinner på Helgelandskysten.

Pensjonistene er helt avgjørende

Men han er ikke bare der på grunn av sol og frisk sjøluft. Han er bare en av mange pensjonister som er helt avgjørende for å få sommerkabalen til å gå opp.

– Akkurat nå har vi fem pensjonister som trør til. De er svært viktige. Det er mangel på folk, og mange skal ha ferie samtidig, forklarer driftssjef i Torghatten trafikkselskap, Jarle Rodahl.

På sommeren øker trafikken på veiene, og spesielt Kystriksveien langs Helgeland får merke kjøret fra turister og ferieglade nordmenn.

MF Skutvik, som ellers om året ligger ubrukt i skipsopplag, har de siste årene blitt satt inn som suppleringsferge for å ta unna sommertrafikken. Foto: Torghatten Trafikkselskap

Men når flere ferger settes inn, trengs det også mer folk.

Stor bemanningsutfordring

Det ser foreløpig ikke ut som pensjonistene blir mindre viktige i tiden fremover. Driftssjefen i Torghatten trafikkselskap forteller at de har 11 ansatte som går ut i pensjon de neste fire årene.

Jarle Rodahl er driftssjef i Torghatten Trafikkselskap. Foto: Torghatten Trafikkselskap

– Det vil si at ti prosent av de sjøansatte må erstattes, forklarer Rodahl.

Trafikkselskapet har betalt utdanning og gitt stipender til studenter som skal stå klare til å ta over når mange går av med pensjon de neste årene.

– Det er utfordrende, men det er viktig at vi har nyrekruttering og får ungdommene inn i systemet.

For 71-åringen som går inn i sitt sjuende år som sommervikar, har tanken slått ham om det ikke er på tide å mønstre av snart, til tross for at han er en viktig brikke i trafikken på sambandet.

– Sertifikatet mitt går ut om to år, og jeg vet ikke helt om jeg kommer til å fornye det. Jeg må vel snart begynne å sule opp, humrer den blide skipperen.