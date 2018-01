Lei Netflix? Her er tips til fire fartsfylte vinteraktiviteter

Nordmenn elsker Netflix, og står i Norge alene for 23 prosent av all trafikk – med Youtube og Google like bak, ifølge tall fra Telenor.

Kanskje er du en av dem som har sett vel mange serier fra start til slutt denne vinteren, og som dermed muligens har vært litt vel mye inne?

Det kan være lite fristende å bevege seg ut ytterdøra når snøen ligger tett om vinduet og vannrørene sprekker. Men frisk luft gjør godt for både kropp og sinn.

Her er fire tips til deg som søker vinterlek med adrenalin, slik at du aldri må lage snølykt, snømann eller trakkehus igjen!

1. Issurfing

Full fart på isen. Her ser vi en issurfer i Rogaland, hentet fra en NRK-reportasje i 2010. Foto: NRK

Bedre kjent som «winter windsurfing» eller «iceboarding».

Issurfing er brettseiling, men på is eller snø i stedet for på vann. Det kan være lettere å lære seg issurfing, ettersom isen er mer stabil enn vannet.

Brettet er veldig likt et vindsurfebrett, men har skinner på undersiden. Brettet kan lages hjemme, om du er litt «handy».

– Noen lager brett av kryssfiner eller lignende, og fester hjulfestet fra rullebrettet samt et vindsurfeseil på.

– Det er ulike løsninger på hvordan man kan gjøre det, fortalte Lars Olav Laukvik i forbindelse med en NRK-reportasje av eldre dato.

Han brukte en suppeause for å få seilet til å skli på isen.

2. Isbading

Kaldt, men forfriskende? Foto: Lars-Bjørn Martinsen

En dukkert i havet er kanskje det siste som frister når gradestokken viser minus og bakken er dekket i snø.

Men isbading har faktisk lange tradisjoner i nordiske land, og er kjent for å være helsebringende. Hvorvidt dette er sant eller ikke, er omdiskutert.

De som aktivt holder på med isbading kan nok være enige i at det er bra for helsa, og en artikkel på forskning.no viser at isbaderne har få sykedager og føler seg sunnere.

Dersom du har lyst til å isbade er det viktig å ta noen forholdsregler. Hold kroppen varm før du går ut i vannet, slik at du ikke blir kald. Når du kommer opp av vannet er det viktig å bli tørr og varm igjen så fort som mulig.

3. Isseiling

Isseiler i Bodø. Foto: Ole Dalen / NRK

Det kan være vanskelig å finne gode og stabile forhold for isseiling her til lands. Isen må være sikker med en jevn overflate av blank is, eller et lett snødekke mindre enn 10 centimeter. Vindstyrken bør også ligge mellom 2 og 8 meter i sekundet.

Farkosten likner på en seilbåt, men på skroget er det påmontert skøyter.

Det er svært få som driver på med isseiling i Norge. Ola Sakshaug i Bodø er en av dem, og han anslår at det er rundt 10–15 stykker. I utlandet arrangeres det store mesterskap i sporten.

– Det er mye fart, du kan få hele tre ganger vindhastigheten. Med en ordentlig konkurranseseiler snakker vi 80–90 kilometer i timen.

For å styre «seilbåten» må du ligge strak, samtidig som du holder hodet oppe for å kunne styre roret.

Sikkerheten er viktig, ettersom farkosten kan komme opp i høy fart og det hele foregår på isen. Hvor underlaget altså er hardt.

4. Snøkiting

Foto: Terje Gilleshammer / NRK

Kiting, kiteboarding eller kitesurfing er en form for ekstremsport. Personen som kiter styrer en drage (kite) og bruker vinden som drivkraft. Hvor mye vind du trenger avhenger av kroppsvekt.

Hvem som helst kan lære seg å kite, men det kan være en fordel å ha erfaring med skikjøring eller snowboard.

For å kite trenger du en del utstyr, og det kan fort koste litt penger. Kite, trapes, sele, hjelm og ski eller snowboardutstyr.

Før du drar ut på tur er det viktig å sjekke forholdene. Vinden bør ikke være for kraftig og du må ha med deg riktig kite for forholdene. En uerfaren kiter kan bli dratt langt av gårde oppe på fjellet, så det er viktig å være godt kledd dersom turen blir lenger enn planlagt.