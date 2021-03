Her tømmer Ken-Richard ut 3.000 liter melk fordi fergene ikke går. Nå krever innbyggerne endringer

– Det er helt hull i hodet, sier melkebonde i Vevelstad kommune, Ken-Richard Hansen.

Så langt i år har han og kollegene hans i kommune vært nødt til å tømme ut rundt 80.000 liter melk. Årsaken er at de ikke har klart å frakte melka videre, fordi fergene har vært ute av drift.

– Det er ikke akkurat samfunnsøkonomisk bra når du må tømme ut masse melk. Jeg er overrasket over at de ikke legger mer innsats i grunnleggende tjenester, sier Hansen.

I Vevelstad kommune i Nordland er du nemlig avhengig av å ta ferge for å komme deg steder. Men i det siste har det vært store utfordringer med sambandet.

I tillegg til værutfordringer, har det vært tekniske problemer på fergene, eller utfordringer med mannskapet. I noen tilfeller har rederiet Boreal satt inn hurtigbåter i stedet for ferga.

– Men du kan jo ikke frakte en melkebil eller en fôrbil med hurtigbåt, sier Richardsen.

MÅ PLANLEGGE FLER DAGER I FORVEGEN: – Skal du til lege eller tannlege, må du reisedagen i forvegen. Du kan jo ikke stole på at du kommer deg til timen hvis du planlegger å reise samme dag, sier melkebonde Ken-Richard Hansen. Foto: privat

Ordføreren i kommunen, Torhild Haugan, er også oppgitt

– Vi har hatt enormt mange kanselleringer. Og de kommer så brått på, så bedriftene og arbeidspendlerne som er avhengig av fergene ikke rekker å finne andre løsninger, sier Haugan.

– Ingen kan fortsette med næring hvis du ikke vet om du kommer deg fra eller til.

Og misnøyen mot rederiet finner du flere steder langs kysten.

VI HA MØTE: Ordfører i Vevelstad kommune, Torhild Haugan, har bedt om et møte med Boreal. Foto: Vevelstad kommune

Boreal seiler på nåde

Rederiet Boreal driver hurtigbåt- og fergesamband langs hele kysten, fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. I desember fikk Boreal midlertidig seilingsnekt. Bakgrunnen var et Sjøfartsdirektoratet hadde avdekket alvorlige sikkerhetsbrudd hos rederiet over tid (se liste over hendelser lenger ned i saken).

Blant annet seilte hurtigbåten MS «Jernøy» over Vestfjorden i tre uker med hull i baugen.

Seilingsnekten fikk store konsekvenser for befolkningen langs kysten, og etter kort tid fikk Boreal midlertidig seilingstillatelse. Men de fikk også en lang liste over ting de måtte utbedre fra Sjøfartsdirektoratet.

I forrige uke ble det klart at Boreal får fortsette å seile med midlertidig tillatelse. Men rederiet har fortsatt mye de må ordne opp i.

Dette må Boreal utbedre Ekspandér faktaboks Selv om det ikke er avdekket alvorlige avvik, har Sjørfatsdirektoratet konkludert med at Boreal må bli bedre på følgende punkter: Dette er funnene: Totalt er det avdekket sju funn, herav seks avvik og én observasjon. I korte trekk går funnene ut på dette (A = avvik, O = observasjon): Avviksbehandling etter ekstern revisjon 16. desember: Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende avviksbehandling med korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse for alle avdekkede årsaker fra årsaksanalyse for avviket. (A) Kvalifikasjoner: Det kan ikke dokumenteres et system for oppfølging av pålagte kvalifikasjoner for personer med særskilte funksjoner. (A) Selskapets verifisering: Det kan ikke dokumenteres et tilfredsstillende system for selskapets verifisering av personell som utfører ISM relaterte oppgaver opptrer i henhold til fastsatte prosedyrer. (A) Opplæring beredskap: Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende opplæring for alle medlemmer av beredskapsgruppen. (A) Beredskapsplan: Selskapets beredskapsplan, oppfølging og evaluering er noe mangelfullt. (O) Avviksbehandling, erfaringsoverføring og registrering av korrektivt vedlikehold: Selskapets system for forbedringsregistering og behandling er ikke tilfredsstillende ivaretatt, slik det beskrevet i prosedyrer. (A) Operasjoner om bord: Det kan ikke dokumenteres en tilfredsstillende risiko og sårbarhetsanalyse.

Og i Nesna kommune har ordfører Hanne Davidsen fått nok.

Ordføreren i Nesna krever svar

– Vi må kunne stille større krav til at de skal levere i henhold til avtalen, sier hun.

Også Nesna er en kommune som er avhengig av ferge. Det er slik innbyggerne kommer seg mellom de tre øyene kommunen består av. Men også her er det mange kanselleringer, som skyldes teknisk feil på utstyret, eller utfordringer med mannskap. I tillegg til været, som innimellom tvinger fergene til å holde seg til kai.

– Når fergene ikke går, blir jo veien vår borte, sier ordføreren.

– Bedriftene våre får ikke fraktet varene sine videre, folk kommer seg ikke på jobb eller på sykehuset. Samfunnet stopper helt opp.

ALVORLIG: Ordfører i Nesna kommune Hanne Davidsen mener situasjonen er alvorlig. – Har vi ikke bedrifter som kan leve på disse øyene, vet vi ikke hva vi skal gjøre. Foto: Frank Nygård / NRK

Hun har nå bedt om et møte med Nordland fylkeskommune for å få endringer.

– Vi krever at de får faste ferger og at sambandet skal fungere som normalt. Vi kan ikke leve med situasjonen slik den er nå. Dersom ikke fylkeskommunen klarer å løse dette sammen med Boreal, må vi ta det videre til Samferdselsdepartementet, sier Davidsen.

Fylkeskommune skal ha møte med Boreal

Møtet mellom Nesna-ordføreren og fylkeskommunen finner sted på fredag. Tone Øverli, seksjonsleder for mobilitet i fylkeskommunen, sier at de også skal ha et møte med Boreal denne uken.

– Vi vil sammen med selskapet diskutere hva vi kan gjøre for å sikre stabilitet til de reisende, skriver Øverli i en e-post til NRK.

Heller ikke de er tilfreds med situasjonen slik den er nå.

– Boreal har brukt mange ressurser på å lukke avvikene fra Sjøfartsdirektoratet. Vi kan imidlertid ikke være tilfreds med situasjonen der frekvens og stabilitet i ferge- og hurtigbåttilbudet har vært svært ustabilt en periode, skriver hun videre.

– Hva kan dere eventuelt kreve av Boreal?

– Nå ligger det en sammensatt problemstilling bak det ustabile tilbudet som har vært levert, særlig på Helgeland, den siste tiden. Både tekniske problemer, sykdom og karantenekrav har vært årsaker til det som nå oppleves vanskelig for de reisende.

Tone Øverli skriver videre at de må ta utgangspunkt i kontraktene de har med Boreal, og at et av temaene de skal diskutere er hvor lang tid det tar før rederiet setter inn et reservefartøy.

Boreal skriver i en e-post til NRK at de jobber for fullt med å løse utfordringene de har med fergene sine.

– Vi vet hvor viktige fergesambandene er for de reisende, og beklager på det sterkeste ulempene innstillingene medfører, skriver kommnuikasjonsrådgiver i rederiet, Jon Kristian Fadnes, og fortsetter:

– Nå har vi beklageligvis flere ferger ute av drift grunnet tekniske utfordringer, noe som har medført denne situasjonen. Tekniske utfordringer kan dessverre oppstå, og i disse tilfellene kan vi ikke gå på akkord med sikkerheten,

Rederiet skriver videre at de setter inn flere tiltak for å bedre situasjonen.

– På sambandet Nesna-Nesnaøyene er det satt inn skyssbåt i fergens fravær. Det blir også tatt ekstraturer med alternativ ferge. I lokalruten på sambandet Tjøtta-Forvik ble innleid reserveferge satt inn tirsdag ettermiddag.