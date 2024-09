Legger fram nytt forslag i barnehage- og skolesaken 31. oktober

Kommunedirektør i Bodø kommune Kjell Hugvik skal etter planen legge fram et nytt forslag til barnehage- og skolebehovsplan 2024 til 2034 for velferdsutvalget 16. oktober. Forslaget skal deretter legges fram for bystyret for endelig behandling 31. oktober. Det kommer fram i saksdokumentene til bystyret.

Det var Bodø Nu som meldte om nyheten først.

I mars bestemte Høyre, Venstre og Frp at én av naboskolene Alstad eller Hunstad barneskole skulle legges ned. Uten å si hvilken.

Politikerne bestemte også å legge ned én barnehage i sentrum, uten å si hvilken.

Vedtaket til kommunen ble i juni opphevet av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Årsaken var at saksutredningen viste lite tegn til at barna hadde blitt hørt, slik Grunnloven krever.

I kommunedirektørens forslag til vedtak heter det at Bodø bystyre tar avgjørelsen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark til orientering.

Videre bes kommunedirektøren fremme et forslag til barnehage- og skolebehovsplan 2024–2034 i tråd med saksbehandlingsreglene i FNs barnekonvensjon.