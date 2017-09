Legger fram nytt fergekart: – Noen kommer til å bli skuffet

Bjørn Olsen i «Aksjonsgruppen for Trænaruta». Foto: privat

Bjørn Olsen er en av flere som kjemper for å beholde tilbudet langs kysten av Nordland.

Sammen med resten av «Aksjonsgruppen for Trænaruta» har mye av tiden i det siste gått med til å spre budskapet og til å samle inn over 10.000 underskriftene for bevaring av ruten.

– Det vi krever er en bevaring av Trænaruta. Vi ber ikke om noe mer enn å beholde det vi har.

Nordland fylkeskommune bruker om lag 1850 millioner kroner årlig på samferdsel (netto). Rundt halvparten av dette går til å drifte ferger og hurtigbåter.

Lytter til folket

Det er første gang på flere tiår at fylkeskommunen endrer strukturen på hurtigbåter og ferger i Nordland.

Det er fylkespolitikerne som har bedt om endringer i dagens tilbud. De siste to årene har en prosjektgruppe og politikere hatt møter med innbyggere og lokalpolitikere, som kan bli rammet.

I den siste høringsrunden kom det inn 77 svar, men samferdselsråd Svein Eggesvik sier at de samtidig har tatt med seg råd fra dem som bor langs kysten.

– Vi har lyttet til hva ordførere, formannskap og folk flest har på hjertet og hva som er viktig for de. Det har vi tatt inn i denne saken.

Svein Eggesvik forstår at noen kan bli frustrert og skuffet når de ikke får det slik de vil. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

– Uakseptabelt

Ett av forslagene en utredningsgruppe har kommet fram til er å erstatte dagens hurtigbåt med flere fergeavganger.

Det aksepterer ikke Bjørn Olsen og resten av aksjonsgruppa.

– Vi får en hinsides lang reisetid om vi skal reise til naboøya. Ikke bare det, men det handler også om godstransport. Hurtigbåten som går i dag fører gods og det er særdeles viktig for øysamfunnene, sier Olsen.

Bedre tilbud

Forslaget har blitt møtt stor motstand, men Eggesvik mener befolkningen i Træna får et bedre tilbud med forslaget, men legger ikke skjul på at noen nordlendinger kommer til å bli skuffet.

– Det er slik at når vi må gjøre noen prioriteringer, så er det ikke alle som får sine ønsker oppfylt. Jeg er forberedt på at når vi legger fram forslaget, så kommer noen til å bli skuffet, men de vil få et like godt tilbud som det de har i dag.

Saken skal behandles av fylkestinget i oktober.