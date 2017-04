Legger fram NTP og kommunereform på samme dag: – Et demokratisk problem

– Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan har blitt presentert stykkevis og delt med presentasjon av lokale vei- og banetiltak Norge rundt – mens stortingsmeldingen ennå ikke er lagt fram. Nå prøver de å dempe fokus, sier stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap) fra Nordland.

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik mener praksisen gjør det vanskelig for opposisjonen og media å stille kritiske spørsmål til politikken.

Onsdag klokka 12 legger samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) legger fram stortingsmeldinga Nasjonal transportplan 2018–2029 i plenumssalen i regjeringskvartalet.

En time senere legger regjeringskollega kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) fram ikke mindre enn tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen.

At to så viktige saker legges fram samtidig får opposisjonen til å reagere.

– Denne regjeringen har en ny metode for å fortelle om egen politikk. De reiser rundt i landet og lagt fram nyheter om nye satsinger før helheten er lagt fram for Stortinget, sier Juvik.

At kommunereformen blir lagt fram så å si samtidig er et tydelig forsøk på å gjemme seg bak oppmerksomheten til NTP. Denne praksisen gjør det vanskelig for opposisjonen og media å stille kritiske spørsmål til politikken.

– Det er et demokratisk problem, mener Juvik.

– En skandale

– SV kommer overhodet ikke til å gi regjeringen noen mulighet til å slippe unna verken sentraliseringsiver, beslutningsvegring eller manglende satsinger i Nordland, sier SV-leder Marius Jøsevold.

Antall nye kommuner og regioner er kjent, men nå kommer resten av innholdet i reformene. Et av spørsmålene Sanner ikke har noe klart svar på ennå, er hvordan valgdistriktene vil komme til å se ut. Heller ikke regionreformen er ferdig spikret.

– Det er en skandale at regjeringen legger fram reformer som ikke er ferdige, og som det er uklart hva som skal bli. Det kan vanskelig tolkes som noe annet enn at regjeringen ønsker å begrave dårlige nyheter i støy, sier SV-leder Marius Jøsevold i Nordland.

– Møter seg selv i døra

Statssekretær Sigbjørn Aanes (H) på Statsministerens kontor

Statssekretær Sigbjørn Aanes (H) på Statsministerens kontor er en av flere som legger opp strategien for hvordan de politiske nyhetene fra regjeringen skal kommuniseres. Han mener Ap og SV møter seg selv i døra med sin kritikk.

– Den rødgrønne regjeringen gjorde akkurat det samme da de satt i regjering. I 2013 var de som reiste rundt på Vestlandet og lekket fra Nasjonal transportplan om fergefri E6, sier Aanes til NRK.

I tillegg er det en logisk forklaring på hvorfor så mange saker kommer tett like før jul og påske.

– De sakene som behandles før sommeren må leveres før påske. Slik har det vært gjennom skiftende regjeringer, sier Aanes.

At regionreformen tatt lengre tid å behandle enn kommunereformen skyldes at mens regjeringen har jobbet med kommunereformen siden 2013, kom kravet om en regionreform fra Stortinget først i 2015.

– Imidlertid fortsetter arbeidet med kommunereformen også. Det pågår fortsatt forhandlinger. Det er vi fornøyd med, sier Aanes.