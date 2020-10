Mandag gikk 23 leger i Narvik, Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger ut i streik.

I dag varsler legeforeningen en opptrapping fra neste mandag. De nye kommunene det gjelder er Kautokeino, Sirdal, Vang, Nord-Aurdal, Herøy i Møre og Romsdal, Karasjok og Hasvik.

Til sammen vil 35 leger være tatt ut i streik fra og med mandag 2. november.

– KS har i mange år avvist enhver avtaleløsning som reduserer arbeidsbelastningen for legevaktleger, sier president Marit Hermansen i en pressemelding.

Meklingen om særavtalen, som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforholdene for nyutdannede leger, brøt sammen 15. oktober.

Dette er kravet fra legene: Ekspandér faktaboks Legeforeningens krav i forhandlingene inneholder fortsatt unntak fra arbeidsmiljøloven, men gir legen rett til å si nei til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt.

Disse timene er altså utover normal arbeidsuke som fastlege. Forslaget gir full lokal avtalefrihet og gode muligheter for kommunene til å finne bærekraftige løsninger i samråd med legene. Forslaget ble avvist av KS.

Legeforeningen har med dette vært i konflikt og iverksatt streik fra og med 26. oktober. Det har ikke vært kontakt mellom partene etter bruddet hos Riksmekleren.

– For lange vakter

Stridens kjerne i konflikten mellom legene og kommunene er legevaktordningen.

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Timene legene jobber her kommer på toppen av arbeidsuken som fastlege. Det betyr at det ofte blir lange vakter – spesielt for legene som jobber i distriktene.

Altfor lange, mener Legeforeningen.

Legeforeningen viser til en undersøkelse fra Helsedirektoratet som fant at en fjerdedel av legene i små kommuner hadde mer enn 52,8 timer legevakt i uken.

Legeforeningen krever at legene ikke skal jobbe mer enn sju timers legevakt i uka, som tilsvarer 28 timer i beredskapsvakt.

Dersom legene får igjennom kravet sitt vil det betyr slutten for legevaktordningen i mange kommuner, ifølge helse- og omsorgssjef Alt Lorentsen i den nordnorske kommunen Karlsøy:

– Krevende å streike under en pandemi

– Det er alltid krevende å ta ut ansatte i helsetjenesten i streik. Denne hårfine balansen settes særlig på spissen i en usikker pandemisituasjon. Vi har i dette uttaket tatt ut et fåtall leger. Uttaket illustrerer hvor skjør organiseringen av legevakten er, spesielt i distriktskommunene, sier Hermansen.

