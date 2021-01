Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag denne uken mottok alle kommuner sin første vaksinasjonsdose.

De minste kommunene, med lavest innbyggertall har fått utdelt omkring 5 doser hver.

Smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen stiller seg nå kritisk til hvordan FHI har valgt å dele ut vaksinasjonsdosene.

– Jeg kunne godt tenkt meg at vi som har lite smitte hadde venta ei stund, sier Hagen til NRK.

Nesten irriterende

Bodø kommune fikk i første omgang 180 doser.

Hagen mener kommunen, som har lavt smittetall, gjerne kunne ventet til fordel for at Oslo fikk flere doser.

Her kan du lese hvor mange doser hver kommune fikk:

– Jeg ville prioritert vaksineutsendelsen annerledes, sier Hagen.

Vaksinasjonsstrategien baserer seg på prinsippet tilbudslikhet. Hagen forklarer:

– Det betyr at alle skal få nøyaktig det samme antall vaksiner i forhold til befolkningen

Han stiller spørsmål ved hvorfor man ikke har diskutert prinsippet om resultatlikhet.

– Da tar man heller sikte på å gi vaksiner på en slik måte at resultatet blir noenlunde likt på alle steder.

Hagen forklarer nærmere hva han mener: Ekspandér faktaboks Hagen gir følgende analogi på tilbudslikhet ift. resultatlikhet: – Hvis alle diabetikere skulle få akkurat samme medisin, så kunne man si at det var rettferdig. Det ga tilbudslikhet. – Men det er ikke slik vi gjør det. Vi satser på resultatlikhet: At alle diabetikere skal ha et velregulert blodsukket. Da må de ha vilt forskjellig medisinering. Det er dette prinsippet som må adresseres på vesentlig tøffere måte, mener Hagen.

– Det vil si mer vaksiner til Oslo?

– Jeg kunne gjerne tenkt at vi som har lite smitte hadde venta ei stund. Til fordel for at Oslo fikk mer, helt konkret.

– Hva tror du andre smittevernleger i Nord-Norge ville sagt om det?

– Jeg vet ikke. Men jeg tror noen av de synes det er nesten irriterende å få en 4–5 doser. Da ville de heller venta litt lenger og fått noen flere.

Kai Brynjar Hagen er kommuneoverlege i Bodø kommune. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Kunne ventet på dosene

Det gjør også ordfører i Beiarn, som sier han har tenkt i samme bane som kommuneoverlege Hagen.

– Slik situasjonen er i Beiarn i dag hadde vi kunnet vente, til fordel for dem som har mest smitte, slik at de fikk flere doser, sier fungerende ordfører André Kristoffersen.

Han understreker at kommunen er glad for å endelig være i gang med vaksinasjonen, til tross for at de bare fikk seks doser.

I dag har kommunen med om lag 1000 innbyggere 1 smittet.

– For oss hadde det vært mulig og vente til for eksempel 1. februar, og da kanskje fått 20 eller 30 doser.

Det samme mener ordfører Andre Møller (Ap) på Vega, en kommune som har vært smittefri siden mars.

– Om vi vaksinerer seks eldre her, så er det like stor risiko på sykehjemmene og omsorgsboligene. Så sånn sett hadde det vært en fordel å få så mange doser at vi kunne ha vaksinert alle på institusjon og helsepersonell på en gang, når vi først rigger til vaksinering, sier han.

Møller kjøper også argumentet om at det på nasjonalt nivå vil kunne gi bedre beskyttelse for alle, dersom de utsatte stedene vaksineres først.

– I Oslo er det et stort apparat i sving døgnet rundt og det er kjempeutfordende. Jeg skjønner at de ønsker å få vaksinert flest mulig, så raskt som mulig.

Virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo uttalte til NRK på tirsdag at man bør fokusere på pressområdene når man vurderer hvem som først bør vaksineres.

Med pressområder mener hun områder med mange mennesker der viruset kan spre seg og det er vanskelig å kontrollere.

– For Norge er det våre tre største byer der vi har sett den største graden av smittespredning og utbrudd, sier Grødeland.

Ikke enig

Torhild Haugann, ordfører i Vevelstad, er imidlertid ikke på samme linje.

Ordfører i Vevelstad, Torhild Haugann. Foto: Benjamin Fredriksen

– Selv om vi i Vevelstad ikke har smitte, så betyr restriksjonene like mye i vår kommune. Eldre mennesker og de i risikogruppen, har like stor mulighet til å bli alvorlig syk her som i Oslo.

– Vi kan ikke ha det sånn at deler av landet skal stå på pause, og storbyene får alt. Vi vil ikke stå bakerst i køen.

– Du kan jo snu det helt på hodet, ved å spørre om hvor reell verdi det er med de fem dosene i en storby som Oslo. For oss med under fem hundre innbyggere, kan de fem dosene bli mer verdt, og vi vil gjerne komme oss raskest mulig tilbake til normale rutiner.

Ordfører på Røst, Elisabeth Kristin Mikalsen, stiller seg negativ til utspillet til Hagen.

– Vi skal inn i en viktig periode med mye utenlandsk arbeidskraft. Da er det bra at vi får startet vaksinasjon av eldre og sårbare grupper og etter hvert også helsepersonell.

Forstår argumentasjonen

Værøys ordfører Susan Berg Kristiansen i Værøy forstår Kai Brynjar Hagens argumentasjon, men synes likevel det kan være et godt argument å vaksinere de minste samfunnene tidlig.

Susan Berg Kristiansen er ordfører på Værøy. Foto: Privat

– Det gir mulighet til å begrense smitte i sårbare områder. Det er spesielt viktig for oss i små samfunn, sier Kristiansen.

Hun tror ikke det er mulig å få et fordelingssystem som alle er fornøyd med. Kristiansen mener vi må holde fokus på å få kontroll over situasjonen.

– Vi burde løfte frem lyspunktet at vi faktisk har starta vaksineringa. Selv om det er små doser som nå i første omgang sendes ut til de minste kommunene, så synes jeg det er svært viktig at alle kommunene kommer igang, sier hun.