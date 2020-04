Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Samfunnet skal åpnes sakte, fortalte statsministeren tirsdag.

Først ut er barnehagene 20. april. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april på å forberede åpningen dersom de trenger det.

Også elever på 1.–4. trinn i grunnskolen får komme tilbake på skolen og skolefritidsordningen åpner mot slutten av måneden.

Anne Lindboe er direktør for Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som har kontorer i Bodø. Hun fulgte pressekonferansen i dag med stor interesse.

Til NRK sier Lindboe at hun mener regjeringen har fattet en klok beslutning.

– Det er en riktig avgjørelse hvis du ser på barna. At de skal være borte fra alt de kjenner – fra leken og læringen som skjer i en barnehage, det får veldig alvorlige konsekvenser. Spesielt for de sårbare barna.

– Derfor er det riktig å åpne, men det er også riktig å gjøre det på en forsvarlig og rolig måte med fokus på smittevern, sier Lindboe.

Mange skeptiske i undersøkelse

I en medlemsundersøkelse i helgen oppga kun én av 20 PBL-barnehager at de mente det var forsvarlig å åpne uken etter påske, skriver PBL på egne nettsider.

DIREKTØR FOR PBL: Rundt 82 prosent av barnehagene tilknyttet PBL har hatt åpent siden tiltakene trådte i kraft. De har passet på barn av kritisk personell, samt sårbare barn og barn med spesielle behov, forteller PBL-direktør Anne Lindboe. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Et klart flertall av barnehagene – 68 prosent – mente det er riktig å videreføre tiltaket som gjelder i dag, kan man også lese. 1068 PBL-barnehager av 1861 svarte på undersøkelsen.

På spørsmål om foreldre har grunn til å være bekymret, svarer Lindboe:

– Det medlemsbarnehagene sa var at det ville være uforsvarlig å åpne for fullt første dagen etter påskeferien. Det slipper vi heldigvis. Vi har god tid til å forberede oss, siden åpningen skal skje senest 27. april.

– Og så er det klart at det er full forståelse for at en del er bekymret. Det er også grunnen til at vi må være veldig bevisste det med gode rutiner og tiltak for å begrense smitte. Så skal vi sørge for å ivareta foreldre, ansatte og andre som er i risikogruppa så godt vi kan.

Stort fokus på smittevern

Kunnskapsminister Guri Melby presiserte i ettermiddag at foreldre, barn og ansatte skal være trygge når barnehagene og skolene gradvis åpner igjen.

Anne Lindboe har opplevd kommunikasjonen med myndighetene som god.

Samtidig som det blir fint å få barna tilbake, vil barnehagesektoren også stå overfor utfordringer i dagene som kommer, sier hun.

– Det er flere ting. Barnehagesektoren er veldig spesiell, med tanke på at det er helt umulig å holde vanlige smittevernsfaglige råd. Man kan ikke ha to meter mellom barna, og unngå å løfte et barn som trenger stell eller trøst.

– Heldigvis er det sjeldent barn blir syke, og det er litt uavklart hvor mye de bringer smitte videre. Men de blir i alle fall ikke alvorlig syke, og sånn sett kan foreldrene være trygge.

Lindboe sier de vil gå ut med mye og tydelig informasjon til barnehagene sine, om hvordan man skal jobbe for å begrense og forhindre smittespredning.

– Man er veldig utsatt for smittepress i en barnehage. En av de store bekymringene er å klare og holde de voksne friske. Da er det viktig å ha veldig gode smittevernrutiner, i den grad det er mulig i en barnehage.