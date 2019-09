Store selskaper som Torghatten ASA, Hurtigruten AS og Widerøe har alle hovedkontor i Nord-Norge. Allikevel bor direktørene sørpå.

En kartlegging fra NRK viser at dette er svært vanlig blant større, nordnorske selskaper. Særlig for de private.

Hurtigruten har hovedkontor i Tromsø, men konsernsjef Daniel Skjeldam bor i Oslo. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Widerøe har begge hovedkontor i Bodø, men PBL-direktør Anne Lindboe bor i Oslo og Widerøe-direktør Stein Nilsen i Nittedal.

Her bor toppsjefene Ekspandér faktaboks - Offentlige virksomheter: Lars Vorland, Helse Nord, bor i Tromsø Cecilie Daae, påtroppende Helse Nord-direktør skal bo i Tromsø Finnmarkssykehuset har ikke svart på våre henvender om direktør Eva Håheim Pedersens bosted, men hun bor tilsynelatende i Lier kommune i Buskerud. Anita Schumacher, Universitetssykehuset Nord-Norge, bor i Tromsø Paul Martin Strand, Nordlandssykehuset, bor i Bodø Hulda Gunnlaugsdottir, Helgelandssykehuset, pendler fra Oslo Lars Peder Brekk, Brønnøysundsregistrene pendler fra Rørvik Lars Kobberstad, Luftfartstilsynet, pendler fra Asker Siri E. Kindem, Equinor Drift Nord, pendler fra Stavanger - Private foretak: Torghatten ASA har ikke svart på våre henvender om direktør Roger Granheim, men han bor tilsynelatende i Trøndelag. Petter Høiseth, Sparebank 1 Nord-Norge, bor i Tromsø Anne Lindboe, Private barnehagers landsforening pendler fra Oslo Stein Nilsen, Widerøe, pendler fra Nittedal Daniel Skjeldam, Hurtigruten, bor i Oslo

– Ikke sunt

Hodejeger Erik Falk Hansen har lang erfaring med rekruttering. Han sier at i Norge er villigheten til å pendle stor.

Falk Hansen er kritisk til trenden, og tror mange ikke leter grundig nok etter kandidater som har base i Nord-Norge.

– De fleste selskaper vil si at selve lederen skal være der hovedkontoret er. Det er ikke sunt for et selskap å ha en toppleder som pendler. Det kan skape usikkerhet blant andre ledere i selskapet. Man kan også få følelsen av at lederen snart vil forsvinne.

Erfaren rekrutterer Erik Falk Hansen tror nordnorske selskaper er for raske til å tillate pendling i sine søknader. Foto: Twitter

Falk Hansen tror det er to grunner til at mange av topplederne pendler.

– For det første er selskapene altfor åpne til at pendling er en mulighet, og kanskje går ut med det tidlig i prosessen. De gjør det veldig lett for lederen å pendle. Bakdelen er at kandidaten kanskje ville vært villig til å flytte på seg hvis stillingen er spennende nok.

Han mener det også kan være en årsak at man ikke leter grundig nok etter kandidater som har base i Nord-Norge.

– Det må jo være flere hundretalls dyktige ledere der oppe. Hvorfor skal man da ta den enkle løsningen med å hente et større navn som vil pendle?

– Vil ikke være urimelig med familien

Widerøe har hovedkontor i Bodø. Administrerende direktør, Stein Nilsen, pendler fra Nittedal. Han sier at det ville vært umulig å være lokalisert i Bodø hver dag i hans bransje.

Widerøe-sjef Stein Nilsen ville ikke flytte familien ut av hjembyen. Foto: Einar Aslaksen

– Når man driver nasjonal virksomhet legges mye av premissene i østlandsområdet. Mer enn halvparten av virksomheten skjer sør for Trondheim. Det kommer man ikke unna.

Han sier det ville vært mulig, men ikke ideelt å bo i Bodø.

– Resultatet av det ville vært å bryte opp en familie på seks som har hatt samme bosted i 25 år, og uansett reist mye fra Bodø til Oslo. Jeg har funnet det helt urimelig at de skal bryte opp alt for meg.

Nilsen sier han bruker halvparten av arbeidstiden i Bodø. Det muliggjør også konas karriere.

– I min karriere har det vært viktig å legge til rette for at min kone kan gjøre sin karriere. Det er ikke sånn i et likestilt samfunn at man helt uten videre kan be familien bryte opp sitt liv for å flytte etter det som passer meg.

Offentlig sektor er delt

De største offentlige foretakene er nesten delt på midten.

Helse Nord-direktør Lars Vorland jobber fra Tromsø. Det samme skal påtroppende direktør Cecilie Daae gjøre.

To av lederne for de fire, store sykehusene i Nord-Norge bor lokalt, mens to pendler.

Lederne for Brønnøysundregistrene, Equinor Drift Nord og Luftfartstilsynet bor i henholdvis Rørvik, Stavanger og Asker.

– En stor fordel å bo lokalt

Direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Anita Schumacher, flyttet til Tromsø da hun tok jobben. Det etter et langt arbeidsliv sørpå.

– Det var jo helt naturlig å flytte sett fra mitt ståsted. Når man tar en sånn jobb i en annen landsdel så er det viktig å bo i nærheten og bli kjent med landsdelen.

UNN-sjefen ser flere fordeler ved å bo lokalt.

– Du blir kjent med folk og du identifiserer deg mer med landsdelen og det folk er opptatte av.

Allikevel mener hun ikke selskaper burde kreve at lederen skal bo lokalt.

– Jeg tror det ville begrenset antall søkere hvis utlyste topplederstillinger krevde at lederen måtte bo lokalt.